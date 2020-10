Carta de la presidenta de Colectivo Mendoza por la Verdad para Alberto Fernández

La presidenta de la ONG "Colectivo Mendoza por la Verdad" Patricia Giménez, le envió una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para notificarlo de su lucha incansable por saber lo sucedido con su bebé nacido en agosto de 1.984 y del que dijeron había nacido muerto.

La carta completa

Señor Presidente, Dr. Alberto Fernandez:

Mi nombre es Patricia Giménez. El 03 de agosto del año 1984 tuve un bebé en un hospital público en la ciudad de Mendoza, me dijeron que mi bebé nació muerto. No me dejaron verlo, no me lo entregaron. Tampoco me entregaron un certificado de nacido muerto.

Esta historia no es solamente mía, es la de infinidad de mujeres de todo el país a las cuales les sucedió lo mismo. Como usted ya sabe, antes, durante, después de la dictadura y en la actualidad.

Señor presidente, tener un bebé no es igual a la extirpación de un apéndice. Si un bebé nace muerto corresponde se entregue el cuerpo a su familia. Si ese cuerpo no se entregó, entonces que sucedió con nuestros hijos e hijas??

Soy Presidente de la Asociación Civil Colectivo Mendoza Por La Verdad (Resolución N° 1.096 - Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza -).

Hace más de 6 años que estamos trabajando en la Provincia de Mendoza, en la búsqueda de los y las bebés sustraídas al nacer (fuera del período de la dictadura de nuestro país) y con los hijos e hijas que buscan su verdadera identidad de origen y biológica.

Durante casi 4 años fuimos parte de la mesa de trabajo de la RETIB (Red de Trabajo sobre Identidad Biológica), en la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación, trabajo que luego del cambio de gobierno quedó paralizado y nunca más volvimos a tener novedades, ni ser notificados, a pesar de la resolución RESOL-2019-1392-APN-MJ, firmada por el ex Ministro Germán Carlos Garavano.

Es de suma importancia tener una entrevista con usted señor presidente, en principio de manera virtual y luego que pase la pandemia, de manera presencial, dado que necesitamos ponerlo al tanto de nuestro trabajo, a nivel provincial y nacional, de manera tal que podamos realizar acciones en conjunto para lograr que los hijos e hijas arrebatadas, sustraídas u entregadas al nacer, puedan reencontrarse con sus familias de biológicas.

Es necesario Lograr políticas públicas que erradiquen el tráfico y trata de bebés en nuestro país.

En la actualidad son más de 3.000.000 de personas en Argentina que no saben su verdadera identidad de origen y biológica, así como el destino de sus bebés sustraídos/as al nacer.

Tanto medios nacionales como internacionales se han interesado en nuestro trabajo, el cual realizamos ad honorem, sin ningún apoyo económico. Entendemos estamos realizando un trabajo que debería efectuar el Estado.

Tenemos un camino importante recorrido con el trabajo de campo, y de compromiso con los Derechos Humanos, que con seguridad será de sumo interés del señor Presidente y podremos trabajar en conjunto.

Dado que vuestro compromiso es trabajar en equipo, con todos los argentinos, para conocer sus realidades sin intermediarios, es que solicitamos una pronta entrevista, ya que somos representantes de muchísimos argentinos que esperan una respuesta inmediata a sus necesidades.

Solo le pido que no nos sigan revictimizando, e invisibilizando, haciendo oídos sordos a nuestro pedido de entrevista (en principio virtual) con usted, y no con alguien que lo represente.

Sabemos de su sensibilidad con los casos que dañan a nuestra sociedad, por favor, permítanos contarle cara a cara quienes somos y que necesitamos del Estado, hoy representado por usted.

Quedando a la espera de un pronto contacto, me despido de usted con mi mayor respeto.



Atentamente,

Patricia Giménez

Presidente de la Asoc. Civil Colectivo Mendoza Por La Verdad.

Mendozaporlaverdad@gmail.com

Cel.: +549 261 334 2927