Carlos Iannizzotto: “El Partido Federal es la mejor opción de los mendocinos”

Desde que abrió la puerta del ascensor que lo depositó directamente en los estudios de El Ciudadano Entrevista, ubicados en el espacio de oficinas Red Couch, se pudo ver la buena predisposición con la que el precandidato a diputado nacional del Partido Federal, Carlos Iannizzotto, llegó a la entrevista. Acompañado por su equipo de comunicación y redes, al presidente –en licencia– de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) se lo nota dispuesto a aprovechar cada segundo de la charla para volcar sus propuestas al electorado.

“Hay momentos en la vida en que uno toma decisiones en determinado contexto. En mi vida apareció a los 67 años. Llevo 35 años vinculado a la actividad productiva y luego repartido en acciones gremiales-empresarias, y creo que puedo aportar y devolver a Mendoza experiencia, vínculos nacionales, productores y cooperativas que además me han alentado para que de este paso a la política”, comenzó diciendo Iannizzotto.

Luego, continuó: “No voy solo al Congreso, voy con un equipo de gente, entidades como el Consejo Agroindustrial, a representar a la Mesa de Enlace, el campo, a la producción, las pymes y con la firme convicción de servir a lo público y no servirme del Estado”.

Acerca de los proyectos del Partido Federal para proponer en la Cámara baja, destacó que “las economías regionales son un punto a fortalecer”, recordando que CONINAGRO presentó un proyecto de ley “que tuvo tratamiento legislativo pero no pudo seguir avanzando”. “Es un proyecto que federaliza la economía”, agregó. “También ambicionamos trabajar para darle mayor institucionalidad al país. La Argentina tiene un problema político, no económico. Es un problema cultural: se perdió la cultura del trabajo, el respeto, los valores...”, diagnosticó.

En el mismo sentido, sostuvo que “la política partidaria ha influido, hasta en forma despótica, en las otras instituciones del país, como en la Justicia. Tenemos que trabajar en el Congreso para que la Justicia sea independiente y que la Cámara de Diputados no sea una escribanía”. El dirigente advirtió con preocupación “el desinterés que ha percibido por parte de la ciudadanía por ir a votar, como si sufragar fuese una pérdida de tiempo. En esto ha influido mucho el escándalo de las fotos en la Quinta Presidencial de Olivos”.

También dijo que “hay que alentar a los mendocinos para que concurran a las urnas, no a votar al mal menor sino a espacios que pueden aportar y mejorar la política. No somos mesiánicos, pero estamos convencidos que podemos ayudar a mejorar”. “Creo que un dirigente debe saber escuchar, tiene que mantener la humildad y valorar al otro. También debe tener la suficiente fuerza interior para no dejarse sobrepasar por las grandes fuerzas políticas que hace 40 años vienen generando pobreza en nuestro país”, manifestó enfático Iannizzotto.

Sus acompañantes en la lista

“La lista 8 del Partido Federal está compuesta además por Gustavo Majstruk (actual diputado provincial) como precandidato a senador nacional, un hombre joven pero con muchísima experiencia política. Laura Carbonari, que tiene mucho compromiso social, es nuestra candidata a senadora provincial. También es parte de nuestro equipo Carolina Montivero y Adolfo Brennan, que ha dejado la comodidad de su empresa para meterse en el barro de la función pública”, enumeró orgulloso.

Consultado por los motivos por los cuales los mendocinos deberían votarlos, dijo: “Consideramos que somos la mejor opción porque tenemos libertad. Nosotros no respondemos como el kirchnerismo a una estructura o a una figura”. “Hemos armado un equipo y en función de eso nos manejamos. Tampoco respondemos a poderes financieros, como pasa con el macrismo o el radicalismo, lamentablemente cooptados”.

Para concluir, Iannizzotto insistió en el concepto de que son “la mejor opción por creer en el respeto, ideas y propuestas mendocinas, porque no creemos en la agresión y porque tenemos convicción de lo que representamos”. Y concluyó: “La política se trabaja en equipo, y todos nosotros tenemos esperanza, fe y ganas”.

Sobre sus competidores

Acerca del actual senador y precandidato a diputado nacional Julio Cobos, Iannizzotto dijo que lo conoce “desde la experiencia de la 125”, y lo define como un “político que muestra muchas dudas”. Además lo tildó de “poco coherente en la función pública”.

Sobre el representante del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, dijo no cree “que haya mucha posibilidad de entendimiento, (pero) igual buscaría qué puntos nos unen. Siempre hay un ámbito en el que podemos coincidir”. “Con Mario Vadillo tenemos el denominador común del interés por el agua. Con él podemos construir algo fundamental, que es la defensa de este recurso, y establecer una mayor conciencia ambiental. En la parte productiva tenemos que ver cómo llegamos a la tecnificación para un mejor aprovechamiento de este recurso tan escaso”, consideró.

Por otro lado, destacó que con Josefina Canale han tenido “muy buena relación y estuvieron muy cerca de llegar un acuerdo para compartir boleta. “Con ella tenemos muchos puntos en común”, expresó.

En cuanto al candidato del Frente de Todos, Adolfo Bermejo, recordó que trabajaron juntos en el primer tratamiento de la ley IVE. “No sé por qué está donde está, porque es muy buena persona”, concluyó.

Respecto de Gustavo Gutiérrez reconoció que tiene “una historia de desencuentros”, inclusive llegaron a instancias judiciales. “Sin embargo creo en el perdón, en la reconstrucción de la amistad, y hay aspectos que tienen que ver con los intereses de los mendocinos que podemos trabajar juntos”, expresó Iannizzotto.