Capitales alternas argentinas: Guaymallén es la elegida en Mendoza

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que propone que 24 ciudades del país sean "capitales alternas", para realizar allí reuniones con parte del Gabinete nacional, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.

El plenario legislativo aprobó por 178 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y Unidad para el Desarrollo.

Juntos por el Cambio votó en forma dividida, ya que 11 lo hicieron en contra, 36 se abstuvieron y 40 lo hicieron a favor, pese a que se habían presentado un dictamen de minoría objetando aspectos del proyecto del gobierno nacional.

El proyecto declara a "capitales alternas" a 24 ciudades por los próximos cuatro años y pretende agilizar un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales.

Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, expresó en los micrófonos de CNN Radio Mendoza: “Esperando se ratifique y promulgue esta ley que designa capital alterna a un departamento en cada provincia del país. En Mendoza nos tocó a nosotros, nos sentimos honrados”.

Marcelino Iglesias.

Además, el mandatario agregó: “Si bien sabemos que esto es algo simbólico con el fin de la descentralización, esperemos que se traduzca en mayores posibilidades de interacción positiva y propositiva para poder llevar adelante mucho de los proyectos que tenemos en Guaymallén”.

Para el intendente, el suyo “fue un departamento muy castigado durante muchos años por la falta de inversión, y eso que hemos tratado de revertir invirtiendo firme y sostenido desde 2016, una vez pudimos poner en orden las cuentas, queremos que esto se incremente porque Guaymallén es un departamento que, si bien se avanzó bastante, es mucho lo que falta por hacer en materia de servicios básicos como agua, cloacas, drenajes urbanos y rurales pero falta todavía. En asfalto todavía falta sobre todo en la zona rural, y algunas obras civiles como jardines maternales que ya estamos construyendo el quinto, pero todavía quedan otros, obras con el Poliguay”.

En otro tramo de la charla consideró que “los 18 departamentos seguramente tienen proyectos que tienen que ver con la mejora de la calidad de sus habitantes, sea en mejoramiento de servicios, incorporación de maquinarias, obra pública, promoción de actividades relacionadas con la producción”, y a la vez resaltó: “Tenemos muchos proyectos, que algunos se han convertido en propuestas, que de acuerdo a la nueva metodología que se ha establecido por el Gobierno nacional basada en la pandemia, se suben a plataformas y después son aprobadas y se firma el convenio. A nosotros todavía no nos tocó ninguno, pero confiamos en que en algún momento nos tocará y ojalá sea pronto”.

Disidencias de la oposición

El diputado Alejandro Cacace del bloque UCR en la Cámara de Diputados pidió el cambio en la letra del proyecto de ley con respecto a dos provincias. Tanto en Formosa como en San Luis, de donde es oriundo, las capitales alternas que eran propuestas y luego aprobadas eran las mismas capitales provinciales.

Cacace realizó la moción, que no fue aprobada, para que en San Luis fuera Villa Mercedes la capital alterna.

La situación con el COVID-19

“La pandemia ha pegado fuerte a todo el mundo”, arrancó diciendo Iglesias, y continuó: “Y hemos tratado de convivir diciendo desde el primer momento que había que sobrellevar esta pandemia con normalidad. Nunca creímos que esto era pasajero y que con la llegada del verano desaparecería, siempre dijimos viendo lo que pasaba en otros países y lo que iba determinando la ciencia, que esto iba para largo. Hoy todo el mundo opina que difícilmente antes del 2022 se pueda erradicar la pandemia”.

A raíz de esto consideró necesario “convivir con ella. Cuando lo planteé reiniciando la obra pública el 1 de abril algunos me trataron de Bolsonaro, me agredieron sectores de la clase política, porque populistas al fin, a ellos les encanta que todo lo decida el estado, transferir la responsabilidad individual o colectiva al estado y no es así, el estado no reemplaza la responsabilidad de cada uno, podrá orientarla, marcar el rumbo, hacer docencia, en algunos casos intervenir punitivamente con un correctivo o multa, pero es la sociedad en su conjunto, la que con sus comportamientos, marca el derrotero en cualquier circunstancia y más en una pandemia”.

Sobre la mejora en los números de las últimas semanas, consideró: “Seguramente la baja en cantidad de infectados tiene que ver con dos razones, una, que la gente está más al aire libre con menos posibilidad de contagio y, la segunda, que ya hay un porcentaje de la población contagiada, algunos estiman 15% o un poco más, que ya han generado inmunidad por lo tanto, son menos vectores para este virus y no pueden seguir infectando, lo cual no significa que no tengamos que seguir cuidándonos por mucho tiempo hasta que llegue la vacuna y aún después de la vacuna porque no será ni mágico, ni instantáneo”.

Las capitales alternas

Los distritos propuestos para ser capitales alternas son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis. También figuran en el proyecto Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).