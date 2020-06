Camioneros denuncian recibir destrato, maltrato y exclusión

En el marco de control que se está realizando en Mendoza para evitar la propagación del coronavirus, el Gobierno extremó medidas preventivas para camioneros que ingresen, egresen o transiten por la provincia.

En el decreto de Rodolfo Suarez, se dispuso que "los choferes con residencia en Mendoza que realizan viajes a otras jurisdicciones, tanto nacionales, como internacionales, deberán realizar el test rápido cada quince días. La muestra será tomada por el organismo competente de la provincia de Mendoza. Sin el mismo, no podrán circular en territorio de la provincia de Mendoza".

Además, durante su estadía en la provincia deberán guardar estricta cuarentena en sus domicilios, estando restringida su circulación a efectos de su actividad y nada más. Y solo podrán tener encuentros familiares con su núcleo directo. En caso de necesitarlo, el trabajador puede pedir alojamiento en un hotel, durante su estadía entre viaje y viaje.

En cuanto a los choferes provenientes de otras provincias, se determinó que al ingresar a Mendoza deben ir directamente al lugar de descarga y emprender el regreso inmediato. De no ser posible, la permanencia en la provincia la harán en un hotel destinado a tal fin, hasta su regreso a origen. Todo hasta un máximo de 48 horas.

En tanto, los choferes de transporte internacional solo podrán detenerse en el lugar designado para realizar trámites de aduana y en los lugares determinados por la Provincia. En caso de que el trámite dure más de un día, deberán permanecer en el predio (o a su elección en un hotel designado a tal fin) sin poder salir.

Se realizará el seguimiento satelital de los camiones, a través de una aplicación que tendrán que bajar los choferes a sus celulares, o con la entrega de un dispositivo que deberán tener mientras dure su estadía en la provincia. Esto se realizará en todos los ingresos a Mendoza y permitirá monitorear que no se desvíen de su camino ni se detengan en lugares no permitidos.

La mirada de Aprocam

El titular de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), Daniel Gallart, habló este lunes de lo dispuesto por el Gobierno, en canal 9, e indicó que tanto los transportistas como cualquier otro ciudadano, debe limitar su actividad social a lo laboral y a su núcleo familiar.

"Ahora, esto no es una cuarentena, quizás haya tomado el nombre de cuarentena pero no es así. El conductor tiene su descanso en casa y luego debe seguir cumpliendo sus funciones, no es que tenga que estar 15 días aislado", remarcó.

Para Gallart, no es necesario el sistema de hoteles propuesto por el Gobierno, y advirtió que esta medida "está elaborada sin conocer cómo se mueve el sector".

“Entiendo que se pueden hacer muchas cosas, pero lo principal que tenemos que hacer es el distanciamiento social y para eso no tenemos que producir aglomeraciones de gente. Veo que el gobierno está tratando de inventar una serie de situaciones no debidas y no atacamos el principal problema que tenemos en la provincia, que sería Uspallata".

Agregó que el inconveniente en Uspallata es de larga data: "Los reclamamos los hicimos hace años y no conseguimos mover el tema o que alguien haga algo, ahora se ha descubierto porque la pandemia viene a amplificar el problema. Le pediría al gobierno nacional que en vez de inventar detalles de seguimiento de todas estas cosas, ponga mano a la verdad, hable con el gobierno nacional y haber si definitivamente podemos solucionar el tema de Uspallata que concentra a mil personas, diría que hacen de 12 a 20 horas de cola para poder cruzar una frontera”.

Por último, afirmó que no hay ningún conductor que tenga reticencia a viajar a lugares en donde hay mayor cantidad de casos: “El conductor del camión es una persona servicial, con vocación de servicio por naturaleza, el trabajo que hacen es difícil y lo están cumpliendo. Ahora, las quejas son muchas porque recibimos todo tipo de destrato y maltratos, exclusiones en distintos lugares por los que transitamos".

"Cada gobernador y cada intendente, mirando su territorio, toma medidas que lo único que hacen es generar concentraciones en los ingresos a las provincias. Eso genera mucho malestar. Es inhumano y es injusto que el sector esté prestando servicios, frente a toda esta problemática, y encima nos traten mal”, finalizó.