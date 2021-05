Cambio de alimentación o precios altos: ¿Por qué bajó el consumo de carne?

El comienzo de una nueva era o etapa en el mundo luego del avance del coronavirus, implementó nuevas opciones y elecciones de alimentación. A partir de la pandemia también fuero muchas las economías que se vieron afectadas por la cuarentena. En este sentido se expuso que Argentina está ante "el consumo de carne más bajo de la historia"

Pero verdaderamente ¿Qué es lo que afectó en mayor medida el consumo de la carne?

Miguel Schiaritti, presidente de la Cámara Industrial y de Comercio de la Carne quien nos contó que "el consumo es el más bajo de la historia del país, estamos en 45,200 gramos de consumo per cápita. Es la realidad. Hubo intento de ocultarlo por parte del Gobierno Nacional"

Las causas:

El presidente de la Cámara Industrial indicó que "para la baja histórica del consumo de carne el principal motivo es la inflación, que es genera por el Estado que emite dinero sin respaldo. En marzo del año pasado el kilo de ternero de destete costaba 100 a 105 pesos, este año cuesta 220 pesos. En el año fue aumentando, por eso en septiembre la carne aumentó de manera significativa, también el aumento de los comodities" y agregó sus consecuencias "esto sacó a los productores de corrales de competencia, tuvieron que dejar de producir. Compraron los teneros y el maíz y pusieron a los terneros a engordar a pasto, lo que es más económico pero necesita de más tiempo. Así empezó a faltar hacienda. Por eso se produjeron aumentos para las fiestas”.

Sobre los cortes populares dijo: “La compra de alimentos está resentida en Argentina desde hace unos años. El poder adquisitivo se viene deteriorando de una manera espantosa. En el 2017 el poder adquisitivo cayó el 35%. A este Gobierno le podemos atribuir la pérdida del poder adquisitivo de jubilados, que tienen el 50% de atraso. Eso es desigual. Los dos gobiernos generaron condiciones muy malas para la mayoría de la población"

De acuerdo con estos argumentos opinó que no es una "solución el programa" sino que es simplemente "campaña publicitaria" y explica que desde el Estado se comprometen a poner en los supermercados "8 mil toneladas de carne", pero en realidad los argentinos consumimos "175 mil toneladas", es decir, que solo el "4% se ofrece en oferta. En este sentido y reafirmando la idea sostuvo: "Eso no llega a todos los lugares, solo las grandes ciudades acceden”.

Los temores por parte del sector:

"Paula Español nos amenaza todos los días y no se cuenta del daño que genera cuando ella dice que va a cerrar las exportaciones o subir las retenciones. Los últimos dos meses se faenó 46 y 47% de hembras, cuando el punto de equilibrio está en 43%. Cuando liquidamos más de eso achicamos el stock" y añadió lamentando: "Para colmo con la sequía del año pasado tenemos este año 6 mil terneros menos".

En cuanto a las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional afirmó que la alta inflación "golpea al que menos tiene". Los salarios cada vez alcanzan menos y actualmente "todo lo que gana un señor que gana menos de un salario mínimo lo consume en alimentos" consideró.

La disconformidad es constante de parte de este sector que busca subsistir y no perder, ante esta difícil situación Schiaritti aseveró: "Cuando cierran las actividades al que más le pegan es a la gente que se supone que están defendiendo, que es el trabajador independiente y la empleada doméstica que no puede salir a hacer su trabajo. No los dejan siquiera salir a buscarse honestamente el peso"

Muchos puestos de trabajo se han perdido este año, y la situación laboral es cada vez más complicada, pero a pesar de esta situación el titular de la Cámara Industrial interpeló: "Hay algo que me inquieta: los políticos de la Argentina. Hace cuántos años que no se escucha del trabajo, insistir en que la gente debe ganar lo que consume por lo menos. No se habla de eso. Ahora parece que todos los habitantes de la Tierra tienen derecho a un ingreso sin producir"

Y concluyó contundente: "Tenemos que volver a insistir en hacer un infundio donde sea un mérito trabajar, tenemos tantos empleados públicos que no van a trabajar y el Estado sigue funcionando. Eso quiere decir que hay empleados públicos que están demás, hay que darles ocupaciones”.