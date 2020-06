Cada 10 locales comerciales 4 no están pudiendo pagar su alquiler

Considerando la crisis que ha provocado la pandemia, a través del Decreto 320/2020, el Gobierno congeló el precio de alquileres y las cuotas de créditos hipotecarios, durante seis meses.

La medida marca, entre otros puntos, que no se puede efectuar desalojos ni rescindir contratos hasta el 30 de septiembre; los precios de los alquileres deben continuar fijados al valor de marzo y, de generarse deudas, se pagarán recién en octubre en 3 o 6 cuotas.

Esta flexibilidad fue necesaria para muchos inquilinos que se vieron en problemas a la hora de cumplir con sus pagos. Desde el Colegio Profesional Inmobiliario informaron que solo se registró una morosidad en viviendas del 5%, correspondiente al mes de abril, mientras que en mayo fue del 14,5%.

El presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, Estanislao Puelles Milán, indicó en diálogo con canal 9 que si bien hay muchos que pudiendo pagar los alquileres, "es importante destacar que aquellos inquilinos que están en una situación de mayor complejidad, pueden apelar al DNU y, a partir de octubre, deberían pagar alguna deuda que les quede. Por ejemplo, en el caso de la actualización del contrato de locación, si no hubiese pagado esa actualización".

Volviendo a lo dispuesto por el DNU, en caso de haber deuda, la misma se puede financiar hasta en seis cuotas.

“Es importante destacar que, en el caso de lo que se deba es la actualización del canon, eso no lleva ningún tipo de interés. Es decir, el propietario no puede cobrar un interés sobre esa actualización adeudada. Pero si el inquilino lo que debe es el canon propiamente dicho al mes de marzo, se ha retrotraído al mes de marzo, eso si lleva un interés compensatorio, que es lo que establece el Banco Nación", agregó.

Este bajo porcentaje de morosidad en viviendas, no se repite en el alquiler de comercios. Respecto al relevamiento que hizo el Coledio Inmobiliario, en el mes de abril aproximadamente un 20% de los negocios no pudo realizar su pago mensual, o al menos no en su totalidad. "Evidentemente los efectos de la extensión de la cuarentena hicieron que el mes de abril prácticamente se duplique ese número. Hoy cada diez locales comerciales, cuatro no están pudiendo pagar sus alquileres".

Por último, manifestó que rubros como gastronomía e indumentaria son los más golpeados, "y ni hablar lo que tiene que ver con deportes, gimnasios. Incluso esos rubros como ven que la flexibilización va a demorar en esas actividades, mucho han tenido que reincidir sus contratos de locación. Lo que son oficinas profesionales y galpones, la verdad que la morosidad ha sido bastante baja, más similar al de la vivienda”.