Buscan reducir la velocidad máxima en calles ¿En qué se basa esta decisión?

La velocidad es traicionera ha sido un arma mortal durante muchos años. Sabemos que hace poco Argentina tuvo que lamentar el vuelco de un funcionario público a causa de ello y a partir de allí la concientización se volvió tema de agenda. Asimismo, las actividades educativas en relación a este tema cada vez son más y se invita a que gran parte de la sociedad pueda reflexionar sobre la responsabilidad que hay que tener frente al volante.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, le consultamos a Axel Dell’olio, licenciado en Seguridad Vial y Transporte, sobre lo que trascendió en las últimas horas: proponen reducir a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima en las calles “para salvar vidas”.

"Desde el 2014 hay un montón de cosas obligatorias planteadas en el acta acuerdo firmada en el 2011 con la Agencia Nacional y demás. Cosas en las que se ha avanzado y en otras que no tanto. Hace un mes hablamos de un ministro que falleció luego de dar un volantazo por haber perdido la estabilidad del vehículo. Esas cosas son las que LSP corrigen y mejoran sabiendo que el ser humano puede mejorar. La máquina trata de corregir en microsegundos esa mala maniobra"

El Lic. expone que la velocidad es siempre "matemática" y ejemplificó: “A 40 kilómetros haces 11 metros por segundo. Es matemática, podemos pensar que es más o menos. A 30 kilómetros está siendo cerca de 8. A 100 kilómetros por hora haces 27 metros por segundo. Es un montón, es una cuadra cada 3 segundos. Encima la velocidad tiene algo que es cuadrática, cuando vos duplicás la velocidad cuatriplicás el daño que se genera"

Además indicó que hay que tener presente la precaución que hay que tener en la capacidad de frenado porque va a depender "no solo de la velocidad sino también del tipo de vehículo. No es lo mismo el pavimento mojado o con ripio, influye el estado de la calzada"

El detalle del proyecto y su funcionamiento:

El proyecto pretende reducir la velocidad máxima de circulación vial permitida en zonas urbanas, de 40 a 30 km/h. La medida en caso de que tome curso legal, se aplicaría para toda la Argentina.

Ante esta posibilidad Dell´olio sostuvo: “Reducir realmente adentro de las ciudades 10 kilómetros la velocidad es glorioso. Tiene un fundamento técnico. En Estados Unidos se ha estudiado esto. Ellos saben muy que a 60 kilómetros por hora si vos atropellás a una persona con un auto tiene sobrevida. Hoy viene la movida de bajar 10 kilómetros más, porque cuando menos velocidad menos daño provoco, el objetivo es ese. De acá a 5 o 10 años lo tendremos en muchas ciudades".

“Cuando venís para un lado venís a 90 kilómetros por hora, en un choque frontal el otro también viene a una velocidad. En un choque frontal de 90 contra 90 no chocaste a 90, sino a 180 kilómetros por hora. Podés tener el auto último modelo, pero vos también tenés un montón de órganos dentro del cuerpo. Si venís a 90 y agarraste al corazón que se pegó contra el costado. Porque el corazón no tiene cinturón de seguridad. Con un choque frontal la sobrevida disminuye en el exceso o la mayor velocidad"

Y agregó que "es importante no frenar desde el 160 y sí desde el 90, cuando menor velocidad tenga más tiempo voy a tener y menor será el impacto con el otro".

¿Argentina tiene una buena educación vial?

Dell´olio sintetizó que "han pasado gobernadores e intendentes dando vueltas. Si bien hay esfuerzos, no es la solución inmediata" y puntualizó en que desde hace años "hace falta una política pensada, como fue en España donde llamaron a una señora Violeta Pérez Manso que sigue trabajando. Enseñó 13 años educación vial en las escuelas y hoy sigue. Cuando me preguntan qué es la política de estado es eso"

El sistema LSP:

En este sentido, describe que muchos compradores prefieren el sistema de aire acondicionado en vez de LPS, a lo que atribuye: "No tengo problemas en criticar constructivamente a la industria. No la defiendo porque hay otros intereses, me incita a pensarlo si hay que poner 30 dólares piojosos para ponerse LSP a cada vehículo y a alguien no le conviene"

Y hace un llamado de atención a los consumidores: "Ahora, por parte de nosotros nos tenemos que hacer cargo de que compramos un coche que tenga 25 puertos USB. Cualquier latino que compre un auto te dicen hola no tiene aire pero tiene SP y decís bueno pero no tiene aire. Van y compran el de enfrente, que es un cachivache pero tiene aire acondicionado"

Para finalizar enfocó también una de las causas del problema de la velocidad en la Argentina: “Hay muchos municipios donde conseguir una licencia de conducir no es nada complicado. Otras trabajan muy bien, tampoco vamos a ser malos"

"Pero no tenés que hacer un curso de 6 meses en Argentina para sacar la licencia en el mejor de los casos es una charla y un circuito que no es tan riguroso y te llevás un cartoncito pintado. Cuando estos mismos funcionarios me dicen que van a traer un programa finlandés, yo digo también va a venir Papa Noel. Por eso digo que se rodeen bien para que no sea un cachivache" concluyó Dell´olio.