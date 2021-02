Bullrich: "El presidente solo busca favorecer a los de su partido"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, llegó este jueves a Mendoza y fue recibida por el diputado Omar De Marchi. Juntos brindaron una conferencia en la sede local del partido, ubicada en Tiburcio Benegas 716 de Ciudad, y luego se trasladaron a Casa de Gobierno, en donde se reunieron con el gobernador Rodolfo Suarez.

También estuvieron presentes la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

Los funcionarios dialogaron acerca de la estrategia sanitaria que está llevando adelante la provincia en esta etapa de la pandemia, como así también el cronograma de vacunación que se ha establecido para la aplicación de la Sputnik V en los grupos prioritarios.

Conferencia del PRO

"Mendoza es un ejemplo de transformar una tierra difícil y hostil, en un lugar donde se generan trabajos, posibilidades; a pesar de muchos problemas que ha tenido. Siempre ha quedado como en el medio, sin tener las posibilidades de otras provincias. Más allá de eso, ha logrado ser una de las provincias más insertas en el mundo", destacó la exministra de Seguridad, en la conferencia que brindó junto a De Marchi.

Recordó, en tanto, la actitud que tuvo Alberto Fernández al excluir a Mendoza de su gira por Chile y expuso: "Pareciera que hay gobernadores que tienen privilegios por ser de un partido".

"El presidente busca solo favorecer a los que son de su partido, pero no se da cuenta que al hacer eso no deja afuera a un gobernador sino a un pueblo, como es el pueblo mendocino que no se lo merece".

Patricia Bullrich y Omar De Marchi, en la conferencia de prensa que dieron desde la sede mendocina del PRO.

Habló de la necesidad de que las clases sean presenciales y la necesidad de que se desarrolle un programa claro de vacunación, en donde se de prioridad al personal esencial o de riesgo y no a militantes.

"Este año el PRO y, en este marco, Juntos por el Cambio vamos a trabajar muy fuerte por lograr una representación social de todos los sectores que quieren la prosperidad, donde la gente elija trabajar, estudiar, desarrollar y se respete la libertad, que las instituciones sean transparentes y limpias para todos los argentinos. Es el mensaje que les quería dar", enfatizó Bullrich.

Si bien descartó la idea de postularse en el 2023, reconoció quienes hoy serían los posibles candidatos que aspirarían a cargos nacionales. Entre ellos, aparecen los nombres de Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo y por qué no Mauricio Macri, entre otros.