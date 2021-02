Balance positivo en el turismo local durante el fin de semana XL

El fin de semana extra largo tuvo mucho movimiento en Mendoza, lo que se vio reflejado en los números oficiales, pero también en las recorridas por los diferentes atractivos de la provincia. Desde el Ministerio de Cultura y Turismo, resaltaron esa impresión, señalando que los destinos de naturaleza volvieron a ser la gran opción y las ciudades tuvieron un repunte en el nivel de visitantes.

“Si bien el promedio de ocupación en la provincia es del 80%, algunas zonas de naturaleza como Alta Montaña y Valle de Uco alcanzan picos de hasta el 100%”, informó la cartera, y recordó que desde los últimos días, “la Ciudad de Mendoza cuenta con sus tres hoteles 5 estrellas abiertos al público, lo que eleva el número de plazas de la Capital a casi 12.000, con una ocupación del 60%. Este dato marca un notable repunte”.

Según el informe: “Durante este fin de semana extra largo, los turistas de provincias cercanas, como San Juan, San Luis, La Pampa y Neuquén han elegido Mendoza para disfrutar de su descanso”.

Desde los prestadores

Fernando Babera, presidente de la Asociación Empresaria Gastronómico Hotelera y Afines (AEGHA), hizo un balance sobre el boom turístico durante el fin de semana XL, en diálogo con El Ciudadano: “Hubo movimiento en el Gran Mendoza, que hacía muchos meses que no se veía. Entusiasmados y con ganas de trabajar después de tantos meses parados. Hay hoteles que abrieron este fin de semana, después de nueve meses. Estamos complicados con los números todavía, pero poder trabajar da ganas de seguir peleándola”.

Para el dirigente y empresario: “En general, la situación hotelera en la provincia a partir de que el Gobierno de Mendoza permitió el turismo interno hizo que algunos lugares de naturaleza, donde hay cabañas y hoteles de la naturaleza, empezaran a trabajar los fines de semana. Durante el verano se incrementó un poco cuando se permitió el turismo nacional y en febrero fue bueno para esas plazas”.

Barbera también aclaró: “Para turismo urbano recién en esta etapa, en este fin de semana largo de febrero tuvieron un buen índice de ocupación, pero llevan muchos meses de pérdida. Los hoteles 5 estrellas están agrupados en otra organización, que es la AHT, con quien trabajamos, lo que puedo comentar de ellos es que han abierto tres de los cinco hoteles 5 estrellas, con perspectivas de tener problemas a largo plazo porque el turismo internacional no se va a reactivar”.

Los cuidados

Sobre los protocolos de salubridad y seguridad aplicados, resaltó: “Hemos trabajado en conjunto con el Gobierno, el sindicato y las cámaras empresarias. Mientras se hizo el seguimiento epidemiológico, nunca, ni un hotel o restaurante fue lugar de contagio. Lo que nos pasa a nivel particular de cada empresa es que no notamos contagios dentro de la empresa”, y agregó: “Mendoza hace mucho por trabajar con los protocolos, por eso pedimos a nivel nacional que no se nos ponga en la misma bolsa que Buenos Aires que tiene otras curvas de contagio, otra problemática diferente a la nuestra. Nosotros tenemos el paso Cristo Redentor, que si se puede permitir que vengan los chilenos vacunados por ahí, sería un buen momento para el turismo de Mendoza. A veces las decisiones nacionales se toman mirando a Buenos Aires”.

Finalmente, en otro tramo de la entrevista, se refirió al retiro de muchas empresas de servicio aéreo: “Las low cost le pegan fuerte a Mendoza, porque traían mucho turismo, no solo nacional, sino internacional. Tener rutas aéreas caras nos aleja como destino, es un problema para el turismo que no estén. Desde la Federación nacional se trabaja para convencer al Gobierno nacional”.