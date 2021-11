Badaloni: "Las personas que tenemos personal a cargo somos héroes"

Luego del paso por Mendoza del recién elegido diputado nacional por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, desde el partido anfitrión, Cambia Ya, destacaron los aspectos fundamentales que apoyan desde la provincia.

El referente del partido, Mauricio Badaloni, expresó en el programa En la mira de FM 91.7 que comparten con López Murphy su deseo de que exista "un cambio que sea estructural, definitivo", que debe sostenerse en una "revolución del capitalismo, del emprendedurismo de ciudadanos independientes, de jóvenes profesionales".

"Esto hay que verlo como algo propositivo, no el capitalismo frente a todos", pero sí el que Argentina y Mendoza necesitan para que crezca el empleo formal, "y eso es un poco el desafío conjunto", aseguró el empresario.

Para Badaloni, en este cambio radica la discusión de la Argentina que viene, donde los empresarios distan de ser los culpables de todos los males de la sociedad: "Creemos que las personas que pagamos el 931, que tenemos personal a cargo, somos héroes".

Al respecto, el directivo de la Unión Industrial de Mendoza, manifestó que "esta persona que paga los impuestos, que se tiene que callar o esconderse de su éxito, esa persona que paga el 931, es una persona que no está bien vista por nuestra sociedad; y muy por el contrario, esa persona tiene que salir a la calle, enfrentar la situación y también poner su ejemplo".

Políticas claras y no más impuestos

"Sobre mi cádaver", sostuvo Ricardo López Murphy en Mendoza frente la posibilidad de que el Congreso apruebe proyectos de ley que impliquen nuevas obligaciones arancelarias para las empresas y los ciudadanos".

Además, consideró que este es el eje actual del compromiso que debe asumir la oposición en una Argentina que "tiene un problema enorme hacia adelante, porque no tiene reservas pero sí un déficit fiscal inmenso", describió el economista. En ese sentido, Badaloni ratificó que "esto no da para más, lo único que pide el sector productivo de la Argentina es que los dejen trabajar tranquilos" con orden y políticas de Estado.

“Cuando a la economía uno la presiona, le da inestabilidad, la política no le da reglas claras, automáticamente se deprime y llevamos más de 10 años de estar deprimida. La política siempre nos dice que somos los responsables de que no hay empleo formal privado, pero nosotros no vamos a estar hipotecando lo poco o mucho que uno haya construido si no tenemos posibilidad de crecer".