Avanzados controles de obra: ingenieros en alerta

La denuncia pública de ingenieros civiles realizada en los últimos días sobre el municipio de Luján de Cuyo, puso en el tapete de debate un punto muy importante para tener en cuenta cuando se ejecuta una obra privada, el control sobre la misma.

Para los profesionales nucleados en el Centro de Ingenieros de Mendoza, dichos controles se habrían dejado de realizar en los últimos días del mes de septiembre en el departamento de Luján, cuestión que, de ser así, pondría en tela de juicio, valor y seguridad toda obra privada en jurisdicción de ese departamento.

Desde el área respectiva de la Municipalidad lujanina negaron rotundamente la denuncia de los ingenieros y aseguraron que Luján está poniendo en marcha un sistema innovador que garantiza controles y seguimiento, primero y único en toda la provincia.

Los dimes y diretes no dejan claro esta cuestión, donde solo queda claro que los ingenieros están buscando transparencia en un sector de la economía, en el que históricamente se han producido grandes defraudaciones, que terminaron perjudicando al o a los propietarios. Mientras la gestión municipal estaría con esa misma acción, pero con metodologías más avanzadas, en las que todavía no hay resultados.

El Ciudadano tomó contacto con los dos sectores y entrevistó a las cabezas de estos. El primero fue el ingeniero Daniel Dimaría, presidente del Centro de Ingenieros de Mendoza, quien al dar detalles de los pasos que se dan en toda obra privada respondió: “Mire, desde hace mucho tiempo que, en la provincia de Mendoza, cuando se realiza una construcción, se deben presentar la documentación técnica que respalda dicha obra al municipio. La Municipalidad la revisa, controla el cumplimiento de las normas vigentes y autoriza su ejecución. Es un procedimiento que se sigue en prácticamente todo el mundo, con algunas variantes”.

–Entonces, ¿hacia dónde apunta su denuncia?

–En los últimos días del mes de septiembre nos enteramos de que el municipio de Luján dejaría de realizar la revisión sobre los planos de estructura, en instalaciones sanitarias y eléctricas, a partir del 28 de septiembre. Según supimos, con el argumento de facilitar el trámite de agilizar y disminuir los tiempos en el procedimiento de aprobación.

–¿Qué hicieron?

–Nosotros solicitamos al intendente (Sebastián Bragagnolo) que nos brinde alguna explicación más certera, como no tuvimos respuesta el Centro Ingenieros de Mendoza sale al comunicarle a la sociedad mendocina que este procedimiento no es correcto. Porque lo que se debe hacer, es seguir revisando la documentación técnica, ya que esta revisión le da garantía a cada propietario. Es la seguridad que tiene el mismo de que su trabajo ha sido ejecutado con calidad, cumpliendo las normas. Entonces, todo lo contrario, es no controlar algo que implicaría un deterioro en el tiempo, con el incumplimiento de estas normas ya establecidas.

–Ante esto, ¿qué solicitan?

–Consideramos imprescindible que la Municipalidad de Luján de Cuyo siga haciendo la revisión técnica. Esto, garantizará a la sociedad el resultado de su inversión en su construcción. Y esto le dará seguridad de que con el tiempo y con futuros sismos esa construcción va a tener el menor daño posible, salvaguardando la vida de los habitantes de la provincia de Mendoza”.

Luján está implementando innovador sistema de control

Al buscar respuestas del municipio aludido por los ingenieros, El Ciudadano entrevistó al arquitecto Guillermo Fara, director de Obras Privadas de la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Al funcionario se le preguntó directamente por la acusación pública del Centro de Ingenieros, respondió: “No, no es cierto que no se va a controlar, muy por el contrario, se está trabajando en un control más eficiente y con mayor eficacia. En ese sentido, destacamos que en todo este proceso de presentación de documentación, revisión y control de obra intervienen distintos actores. Esto es, desde los propietarios, profesionales que representan a los propietarios y el municipio. Cada uno de estos actores debe cumplir un rol determinado, aspecto que le da también una responsabilidad específica”.

–¿Esta innovación incluye lo que está sucediendo con lo clandestino?

–Sí, por supuesto que se está trabajando en una metodología que por fin desincentive a la construcción clandestina, porque este tipo de construcción sí que hoy no tiene control. Además, desde el municipio, pensamos que la garantía de un buen desempeño profesional radica en la responsabilidad que le imprime a la idoneidad y al trabajo cada profesional, aspecto que está avalado por su título y el órgano colegiado.

–¿No es muy burocrático lo que están haciendo?

–No para nada, al contrario, por todo el trabajo y el avance que estamos poniendo a punto, es que le aseguro que no somos burócratas. Destacamos que, en realidad, nos constituimos en el primer municipio con contar con un sistema digital. Pero, además mostramos que somos la primera municipalidad que cuenta con un proceso digital completo, por lo que todo esto no significa con burocracia y mucho menos que abandonamos los necesarios controles sobre la obra privada.