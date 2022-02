Autotest: cuándo estarán disponibles en las farmacias de Mendoza

Ya comenzó la distribución de los autotest para detectar el coronavirus en las farmacias del país. Al respecto, el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam), Mario Valestra indicó que estas pruebas estarán disponibles hacia fines de esta semana en la provincia.

Actualmente son seis los autotest aprobados por la Anmat, uno es elaborado en nuestro país por el laboratorio rosarino Wiener Lab, mientras que los otros cinco son importados y pertenecen a los laboratorios Asserca, Jayor, Roche, Abbott y Vyam Group.

“Ha entrado en Buenos Aires la primera importación del producto que se llama Inmunobio que está autorizado. Ese lote se va a distribuir en las distintas provincias de acuerdo a la densidad poblacional”, remarcó Valestra en diálogo con el programa En La Mira de FM 91.7.

Al respecto, confirmó que “los autotest van a estar en la provincia aproximadamente entre jueves, viernes o sábado de esta semana. Todavía no están en las droguerías integrales provinciales, aunque ha habido una preventa en las farmacias autorizadas, pero todavía no están disponibles”.

Cómo es el procedimiento

Con respecto a cómo es el seguimiento de cada autotest desde el momento en que se vende para asegurar la carga de su resultado en el registro oficial, el profesional explicó: “La farmacia que lo dispense tiene que ingresar en la página de la Confederación Farmacéutica Argentina, donde tiene que cargar una serie de datos en un formulario que lleva un código QR que será dado al paciente. Cuando el paciente se hace el autotest en su casa ingresa al QR, se le abre una pestaña con tres opciones: positivo, negativo o indefinido. Indica el resultado y luego selecciona la opción ‘enviar’ y esa información se transmite a la farmacia y al sistema, que informa directamente a SISA”.

En el caso de que la persona por algún motivo no informase el resultado es importante saber que “van a saltar alertas en las farmacias que los vendieron porque la traza de información no ha sido cerrada y la farmacia deberá informar que no hay resultado concreto sobre ese test”, refirió Valestra.

Cómo realizar el autotest

El presidente de Cofam explicó que se trata de un procedimiento muy sencillo de realizar: “El auto test tiene un hisopo que tiene que introducirlo en una fosa nasal no más de dos centímetros de profundidad para sacar una muestra. Esa muestra se coloca en un tubo de ensayo que tiene un diluyente especial con el reactivo, se deja un par de minutos, y después ese líquido se pone en contacto con la cinta reactiva”.

A la hora de leer el resultado hay que saber que “una sola línea roja para un negativo, dos líneas positivo y si no marca ninguna es un test indefinido”. Por eso la recomendación del profesional es “que se haga en tiempo prudente para que no dé un falso negativo, es decir, el contacto estrecho de un conviviente tiene que ser después de 3 a 5 días de ese contacto estrecho o la aparición de los síntomas”.

Vacunación en farmacias

El Ministerio de Salud anunció este martes que arrancó la vacunación contra el COVID en las farmacias autorizadas. Por el momento, podrán inmunizarse en estos lugares los mayores de 50 años con vacuna AstraZeneca.

Es importante destacar que de cada envase se sacan 10 inoculaciones, por lo tanto “la idea es no desperdiciar ninguna dosis. Por eso será independiente de cada farmacia la forma de citar a las personas. Si la farmacia tiene poco movimiento se anotan y se citan en determinado horario y día. Eso será a criterio de las farmacias en cómo implementar la aplicación” concluyó Valestra.