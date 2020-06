Atribuyen los nuevos contagios al no respeto de las normas de protección

En conferencia de prensa de la que participó El Ciudadano, Rodolfo Suarez, rodeado por los ministros de Salud, Ana María Nadal; de Turismo, Mariana Juri; de Seguridad, Raúl Levrino; de Hacienda, Lisandro Nieri y de Gobierno, Víctor Ibáñez, se mostró molesto por lo sucedido en Las Heras, defendió los procedimientos aplicados en la provincia y recordó: “Hace tiempo que venimos diciendo que la situación de Mendoza es compleja porque somos parte del Corredor Bioceánico, por la cantidad de camiones que ingresan por día –alrededor 1.500 unidades–, además de las que llegan para la provisión de alimentos”.

Al evaluar las últimas semanas, expresó: “Veníamos con muchos días sin casos, es decir, con una tasa muy baja, de hecho, estuvimos cerca de un mes sin casos aquí. El dato es que tenemos gente que viene de otros países a nuestra provincia, que como todos los que ingresan van a hoteles. Por eso en este momento tenemos 900 personas que cumplen la cuarentena en hoteles. Les recuerdo que nosotros veníamos advirtiendo que era una situación extraordinaria y que en algún momento esto iba a ocurrir, es decir, la aparición de más casos. También expresamos permanentemente que en la medida que avanzamos en la flexibilización de la cuarentena, lo hacíamos con gradualidad y mucha prudencia. Con transferencia de los cuidados hacia cada uno de los mendocinos y de las mendocinas”.

Debo reconocer que el alto grado de cumpliendo por el grueso de la comunidad mendocina se ha visto alterado en el departamento Las Heras, con el festejo de un cumpleaños en donde se excedió el número permitido e incumpliendo todas las normas establecidas. Es ahí donde se han producido nuevos casos que hicieron reactivar protocolos y que comenzará una investigación epidemiológica muy intensa. Intervienen cerca de 1.000 personas interrogadas, testeadas y algunas internadas”.

Finalmente, el Gobernador con firmeza anunció: “Hemos decidido inmediatamente no otorgar más autorizaciones en la provincia y si bien momentáneamente no vamos a retroceder, advertimos que si hay más incumplimientos y aparecen nuevos casos podríamos retroceder en las etapas de flexibilización de la cuarentena”.

Testeos a un conglomerado familiar

A la hora de puntualizar datos de lo ocurrido en Las Heras, esto dijo la ministra de Salud, Ana María Nadal: “Los casos surgieron en un conglomerado familiar, por un incumplimiento a lo que establece la flexibilización de las reuniones. El inicio de la detección de esta situación comienza en un Centro de Salud del departamento Las Heras, el día 27 de mayo con una consulta de una mamá y su bebé de 11 meses. El chiquito presentaba sintomatología y a partir de un muy buen interrogatorio que realizaron los profesionales que los atienden, establecen que tanto el bebé como la mamá y el papá tenían sintomatología. Luego con exhaustivo interrogatorio a un tío, aparece como un posible nexo un transportista que es integrante de la familia y quien había tenido sintomatología con anterioridad. El camionero viaja en una zona de alta circulación comunitaria de COVID 19 en la provincia de Buenos Aires. Este elemento no precisa que sea el nexo epidemiológico, al ser no detectable para PCR y para los para anticuerpos, no obstante eso aún no está descartado que este sea nuestro nexo epidemiológico, dado que clínicamente la persona presentaba síntomas. Además, por el fuerte criterio lógico de haber estado por zonas donde hay circulación sostenida del virus. A la reunión familiar fueron convocadas varias personas, a partir de ahí comienzan a aparecer sintomatologías que hacen activar el protocolo, donde surgen como contactos estrechos siete casos positivos más”.

“Se bloquearon seis domicilios de quienes participaron de la reunión familiar. A partir de ahí se conformaron brigadas territoriales desde el Centro de Salud 18 para hacer ese relevamiento exhaustivo en el que intervinieron más de mil personas, para saber quién presenta o no sintomatología. Por eso dentro del grupo familiar hemos activado protocolos por nuevos casos sospechosos y estamos a la espera de los resultados”, agregó.

Un caso en un geriátrico

La titular de salud de la Provincia también se refirió brevemente al caso que se presentó en un geriátrico. Argumentando que todo está en etapa de investigación, no identificó el lugar, sí aclaró: “Este es un caso que se ha dado con una persona que trabaja en un geriátrico. Se trata de un caso sospechoso que hemos abordado en un geriátrico. En el establecimiento, por ahora, no hay pacientes con sintomatología, tampoco hay personal de salud comprometido. Debemos aclarar que sí hemos activado protocolo con dos casos sospechosos más, vinculados al caso positivo en el geriátrico, es decir, que hay estrecha vinculación con la persona que padece COVID-19”.