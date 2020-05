Asisten a los más necesitados con ollas populares y mercaderías

La gran crisis económica que ha generado la pandemia de COVID-19 a nivel mundial, no solo se puede apreciar en el cierre de negocios o quiebre de pymes, sino también en los sectores más vulnerables de la sociedad, donde se reclutan más pobres que antes.

En Mendoza son muchas las personas u organismos que diariamente ayudan a los que más necesitan, como es el caso de Legendarios, un grupo que reúne 80 voluntarios en la provincia.

Esta agrupación brinda ayuda no solo en diferentes puntos de la Argentina, sino también en otros 17 países. En el territorio nacional hay 150 legendarios, repartidos entre Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza.

"Empezamos hace unos diez años. Arrancamos dando café con tortitas y después comenzamos a dar comida. Fuimos abarcando más áreas y ayudando de otras formas. Pero el fuerte ha explotado hace cuatro meses", contó a El Ciudadano David Reyes, uno de los colaboradores de Mendoza.

Asisten a personas en situación de calle, merenderos y a muchas familias.

Ollas legendarias

Cada sábado, el grupo solidario llena platos en un barrio de Maipú y un asentamiento en Luján de Cuyo. "Entre los dos barrios estamos dando 600 porciones de comida", indicó y agregó que el desafío para este próximo fin de semana es cubrir también un barrio en Godoy Cruz y entregar "entre 700 y 800 porciones".

Apuntan a incrementar las donaciones para poder ofrecer más platos de comida.

Con el lema la familia no se abandona, David explicó que buscan ayudar a "la gente que está en la calle, la que no come o que la está pasando mal, que está enfermo".

Pero además de las comidas populares que realizan los días sábados, durante la semana colaboran con aproximadamente 80 familias del Gran Mendoza, a las cuales les reparten todos los días mercadería, frutas, pan -entre otros alimentos-, también brindan ayuda en dos comedores y asisten a las personas en situación de calle, tres veces a la semana, con meriendas.

Como consecuencia de la pandemia, muchas familias que vivían al día no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

El voluntario explicó que son alrededor de 25 personas las que se encuentran deambulando en área metropolitana, que antes de que arrancara la cuarentena pasaban el día a día con lo que la gente les daba en la calle o consumiendo sobras de restaurantes.

Ayudemos a ayudar

Este grupo de solidarios realiza todas estas acciones gracias a la colaboración de dos depósitos, dos panaderías y la ayuda de la gente.

El conjunto Legendarios pertenece a la iglesia cristiana 'Jesús la luz del mundo' (Perito Moreno 1073, Godoy Cruz), lugar en donde reciben donaciones.

Para contactarlos, pueden hablar con David Reyes, al 2615332131 o a través de las redes sociales (Facebook e Instagram).