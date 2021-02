Aseguran que IMPSA planea vender parte de sus acciones al Estado

Creció en los últimos días entre el empresariado local el rumor de que la situación económica y financiera de la emblemática Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA) no sería saludable y que la empresa estaría buscando una suerte de salvataje mediante la venta de parte de su paquete accionario.

De acuerdo con informaciones que pudieron recabar colegas del diario digital Memo, “las acciones, en el orden de los US$ 20 millones, fueron puestas a consideración de privados, de sus propios accionistas y a los estados nacional y de Mendoza. Estos habrían respondido que no existió tal ofrecimiento y que, por ahora no habría voluntad de concretar estas acciones”.

Estas respuestas no coincidirían con el medio especializado de Buenos Aires Cronista.com, que da por hecho que tanto la Nación como nuestra provincia podrían tomar parte de ese paquete accionario, que sería acrecentado con una cifra anunciada en la próxima asamblea de IMPSA del 16 de marzo.

La misma fuente porteña indica que la empresa argumentó ante la Comisión Nacional de Valores que “esta capitalización le permitirá recomponer su capital de trabajo y, de esta forma, consolidar su operación en Argentina y volver a competir en los mercados externos como Asia, Europa, África y las Américas”.

Ante este acontecimiento que se avecina en la vida económica y financiera de la provincia, donde hay que reconocer que IMPSA mueve con fuerza el ámbito laboral privado de Mendoza, muchos sectores han comenzado a expedirse por considerar que los mismos hacen también su importante aporte para mantener la inversión y el trabajo de cientos de mendocinos. Y que, por la crisis de arrastre de la economía del país, agravada por la pandemia del COVID-19, muchas empresas e industrias en diferentes rubros de la economía se vieron en graves aprietos e hicieron esfuerzos para no cerrar sus puertas y dejar gente en la calle. Por lo que, muchas de ellas, consideran que vendría muy bien el salvataje que podría recibir IMPSA por parte del Estado.

Fuerte caída de la actividad

Para conocer la situación de un sector importante de la economía de Mendoza, como es la metalmecánica, El Ciudadano entrevistó el empresario metalúrgico y vicepresidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), Julio Totero, a quien se le consultó sobre la situación del sector.

Al respecto, el empresario respondió que “en la situación sectorial en la provincia, la metalmecánica se encuentra trabajando al 50% de su capacidad instalada. Tuvimos en el sector una fuerte caída a mitad del año pasado por el efecto de la pandemia. Luego, comenzó una recuperación cerca de fin de año y terminamos el 2020 con una caída del 14% interanual”.

—¿Creen que se recuperarán?

—Sí, esperamos que en los próximos meses la recuperación continúe y lleguemos, al menos, a los valores de actividad que teníamos en febrero del año pasado. El objetivo es la recuperación y el crecimiento porque ha costado mucho durante este tiempo mantener la plantilla de personal.

—Es decir que es duro por lo que han tenido que pasar...

—Las empresas han hecho un enorme esfuerzo, y las que tuvieron en una situación de crisis más profunda tuvieron que recurrir al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Así, de esa manera, fueron paliando la situación, con un gran esfuerzo que hizo el empresario metalúrgico y sus trabajadores para el sostenimiento del empleo. Por eso, no existieron despidos masivos, ni cesantías, por lo que aspiramos para todas nuestras empresas esa anhelada recuperación de la actividad para los próximos meses.

“Nos gustaría que cuando haya problemas el estado pudiera darnos una mano”

—¿Está en conocimiento que IMPSA vende sus acciones y que el Gobierno provincial podría adquirir parte del paquete accionario dentro de un salvataje de esta empresa?

—Los empresarios del sector lo conocemos por algunas informaciones periodísticas. Además, no tenemos más información de esta cuestión, atento a que IMPSA hace aproximadamente tres años no pertenece a ASINMET. Por lo tanto, no tenemos contacto directo con la empresa como para saber cómo se ha producido esa decisión de venta de acciones.

—De confirmar las versiones periodísticas, ¿usted ve bien esta mega operación financiera?

—A toda empresa le gustaría que en una situación de crisis el estado venga y compre sus acciones y de alguna manera le da un salvataje. El caso de IMPSA es una cuestión particular, teniendo en cuenta que es una empresa de la que el único cliente es el Estado, por lo tanto no tiene clientes privados como eventualmente tiene una pyme.

—Entonces, ¿estarían bien los pasos a dar?

—Yo creo que no existiría una afectación en lo que hace a esa decisión del Estado de quedarse con acciones de IMPSA, ya que no vemos afectación alguna a la industria metal mecánica en general. Pero, sí, obviamente nos gustaría que cuando tenemos un problema viniera el Estado y nos pudiera dar una mano para resolverlo.