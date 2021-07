Aseguran que en los próximos días comienza la vacunación a menores de 17 años

La vacunación a menores de 17 años ya es un hecho. Luego de los estudios correspondientes, fuentes oficiales confirmaron que, a parir de la semana que viene, comenzará la inoculación contra el COVID-19 a menores entre 12 y 17 años en el país.

“Es probable que a partir del martes 27 de julio, el Consejo Federal trate la aprobación de la vacuna y se empiece la vacunación en menores", especificó el virólogo investigador del Conicet, Mariano Lozano.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas- el entrevistado explicó que "en Europa ya fue aprobada la vacuna, por lo que en la Argentina el trámite será mucho más simple para la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La importancia de la inoculación:

Con relación a la campaña nacional, el especialista aseguró que actualmente "se vacuna a más personas de las que pensamos que podríamos llegar a vacunar teniendo la total disponibilidad de vacunas. Estamos muy bien, sin embargo algunos días hay menos vacunados, muchas veces porque la gente no puede concurrir al turno o no hay turnos que se hayan aceptado, por eso se ve como un sube y baja".

Ante esta situación el médico aconsejó a la población "ayudar a quienes no han decidido vacunarse para que se anoten porque es una etapa voluntaria" y agregó: "Si no nos anotamos no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño. Es el temor que tuvieron muchos países que vacunaron a un gran porcentaje muy rápido, como Estados Unidos o Gran Bretaña, pero que encuentran un techo en los que no quieren ir a vacunarse"

—¿Es posible hacer un esquema de obligatoriedad de la vacuna?

—Sí se puede. A diferencia de lo que ocurre con otras vacunas, esta vez, no se llegó a la obligatoriedad. Pero si las vacunas terminan todos sus protocolos de fase clínica 3 y la seguridad a largo plazo, en breve podremos tener más posibilidades de llevar a una vacunación obligatoria. Me parece que por eso no se ha tomado esa medida.

—¿Es importante acudir al turno de vacunación, para combatir nuevas variantes?

—Sí, es así. Lo que nosotros sabemos es que todas las nuevas variantes escapan un poco a la protección que nos dan las vacunas. Pero a pesar de esto, inocularnos nos da dos protecciones: una es evitar que el virus nos contagie y otra es evitar la enfermedad grave. Aun cuando nos contagiamos, evitamos lo grave y la muerte.

"En ese sentido las dosis son mucho más eficientes, aún con la variante Delta, más del 80% de la protección sigue estando", explicó el entrevistado.

—¿Cuál es la relación con la vacuna Moderna y Pfizer?

—Son muy parecidas, usan la misma tecnología, ambas usan dos dosis. Están compuestas por un ARN mensajero, en donde se encapsula un componente genético del virus dentro de una vesícula como gotita de grasa muy pequeña que ingresa al cuerpo, en donde luego se absorbe y sintetiza el componente contra el virus con el que vamos a hacer inmunidad.

Argentina instauró la grieta de las marcas

Hace algún tiempo se fundaron en el país diferentes opiniones en relación a los laboratorios encargados de fabricar las vacunas. Ante esta situación Lozano explicó que "si una vacuna está aprobada con todo su protocolo de fase clínica cualquiera debería ser disponible".

Y concluyó: "Algunas personas piensan que Pfizer o Moderna son mejores que otras vacunas, pero esto no es así. Son excelentes vacunas tanto como Sputnik V, que tienen valores de protección muy similares. Todas las vacunas que están en el calendario son muy buenas”.