Arritimia cardíaca: cómo es la cirugía a la que se someterá el Gobernador

En las últimas horas el Gobierno de Mendoza comunicó que Rodolfo Suárez tendrá una licencia de 5 días por motivos de salud. Es que el primer mandatario de todos los mendocinos tiene que operarse y someterse a una intervención coronaria, pero, ¿de qué se trata esta operación? ¿qué es lo que tiene el Gobernador?

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos con la cardióloga, Victoria Sanmartino, quien nos explicó qué es lo que produce una arritmia y cuáles son sus posibles tratamientos.

—¿Qué son las arritmias?

—Las arritmias es la actividad eléctrica cardiaca que está generada automáticamente por un sistema eléctrico en el corazón para que luego se produzca la contracción cardiaca. Ese sistema eléctrico es automático y genera frecuencias cardiacas normales entre 60 y 90 por minutos, entramos en el mundo de las arritmias cuando eso no se cumple. O sea cuando esas frecuencias están por debajo de 60 o por arriba de 90 y ese ritmo cardiaco o pulsaciones dejan de ser regulares.

“Arritmia cardiaca no es una patología, sino que es un término que engloba a varias patologías, diferentes tipos", indicó.

—El gobernador Rodolfo Suárez se va a realizar una intervención de este tipo. ¿Qué complejidad tiene?

—Yo no he atendido al gobernador, pero aparentemente es una fibrilación auricular, que es una arritmia de las aurículas que se contraen irregularmente y caóticamente. Eso se da mucho en el corazón sano y pacientes jóvenes. Puede no estar asociado a una patología estructural del corazón, sino que puede parecer en forma solitaria. Son intervenciones que se hacen a través de catéteres, no son cirugías a cielo abierto. Lo que se hace es una ablación, es un término que uno asocia a cosas más graves, en realidad lo que hace es cauterizar o quemar con radiofrecuencia esos foquitos eléctricos que están generando estas arritmias.

"Es una intervención endovascular, que le baja un poco los riesgos, además por lo trascendido el gobernador tiene un corazón sano. Entonces, eso hace que sea sin complicaciones".

—¿Es una intervención preventiva o curativa?

-No, es curativa. Él tiene esta patología y raíz de eso hay que quemar esos foquitos de arritmia que se hace con catéteres que ingresan al corazón.

—Mendoza es también especialista en estas intervenciones, ¿por qué el gobernador se intervendría en Buenos Aires?

— Eso lo desconozco, nuestro grupo trabaja con esta tecnología, que es un navegador tridimensional que hace una reconstrucción anatómica del corazón y podemos ir haciendo una ablación electro/anatómica de las arritmias. La realidad es que el médico de cabecera del gobernador lo derivó a Buenos Aires y está bien, cada médico de cabecera puede decidir, no está mal, Quizá puede ser por desconocimiento del médico de cabecera de que nosotros lo hacemos también.

—¿No necesitará la colocación de stent o marcapasos?

—No, el stent se coloca cuando hay una enfermedad vascular, una obstrucción en una arteria del corazón. Esto es puramente eléctrico. En cuanto al marcapasos, creo que no, puramente lo que tiene es una fibrilación auricular. No está asociada a disminución de ritmo cardíaco, creo que él tiene lo contrario, pero no quiero hablar mucho porque lo que sé es lo que ha salido en los medios.

Las posibles causas de las arritmias

Con relación la motivo de esta problemática que involucra al corazón, comentó que la fibrilación vascular "es la más común de todas", ya que se da en personas jóvenes -con menos frecuencia- pero puede aparecer en corazones sanos.

En este sentido, pueden estar asociadas "con estrés, pero es depende de cada uno". Hay personas que como consecuencia del estrés se enferman de otras patologías "o hacen gastritis".

Y concluyó: "Esta es la enfermedad más frecuente, tiene muchos riesgos asociados, discernir qué lo causa es difícil. Pero hay ciertos circuitos eléctricos que sí están asociados a la aparición de estas arritmias que pueden ser cauterizados que pueden disminuir o ayudar a que un 70% en el primer procedimiento esto desaparezca. Después está lo constitucional de cada uno que puede volver a hacer aparecer en el tiempo".