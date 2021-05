Coronavirus: Argentina rechazó 15 mil vacunas de Chile ¿Por qué lo hizo?

La escasez de vacunas ha sido una de las problemáticas que afectaron a miles de países en todo el mundo, luego de la pandemia. Sabemos que no es fácil conseguirlas, y que se necesita de una gran logística y recursos económicos para poder acceder a ellas.

El mundo hoy se pelea por las dosis y se intentan realizar alianzas con los países productores, como también liberar patentes, para que se pueda en un tiempo poder inmunizar a la mayor cantidad de personas.

A partir de esto, se conoció hace algunas horas que la Argentina rechazó 15 mil dosis de la vacuna británica Pfizer y la de origen China Sinovac, que donó Chile.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, le consultamos a Carlos Bianchi Chelech, senador independiente por la circunscripción 19 de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, quien fue consultado por las dosis que quiso donar Chile para vacunar población de Río Turbio y el Gobierno argentino las rechazó.

“Al parecer no estaba aprobada la Pfizer, que ahora entiendo sí en Argentina hace unas semanas, no así la Sinovac. Pero entiendo que irán aprobando distintas vacunas, porque por parte de Estados Unidos es probable que tengan una donación de Pfizer u otras vacunas" indicó el funcionario.

De acuerdo con esta respuesta, por lo que se entiende Argentina rechazó las dosis debido a que en ese momento, no estaba aprobada en el país y confirmó: "Hoy sí lo están. Por lo tanto, creo que hay una nueva posibilidad de que los gobiernos de Argentina-Chile busquen nuevos mecanismos para aceptar esta colaboración. En el sur de Chile tenemos a 30 kilómetros a la localidad de Río Turbio, a 250 kilómetros a Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia… por eso creíamos necesario ir en retribución".

La buena actitud del país vecino nos hace pensar y sentir que no estamos tan solos como pensamos y que la solidaridad sigue existiendo en los momentos más difíciles. “Puerto Natales no sería lo que es si no hubiera sido por lo que contribuyó Argentina. La realidad que ustedes como país atraviesan y dada la realidad de Chile, que ya donó 20 mil vacunas a Paraguay… esto puede ser llevado a cabo" insistió Chelech.

"Yo conversé anoche con nuestro embajador que está en Buenos Aires, él anoche me señaló que era imposible hasta ayer, pero ahora con la nueva situación donde las vacunas están autorizadas es probable que se lleve de mejor manera. En eso está el embajador, para que esto pueda ser una realidad".

Reafirmando este hecho generoso, se conoció en las últimas horas que no solo la Argentina rechazó 15 dosis, sin que también las autoridades del Consejo Regional de Los Lagos (CORE) le habría ofrecido a Bariloche unas 17 mil dosis más para que sean inoculados chilenos residentes en la ciudad cordillerana.

El motivo: ¿La política tuvo algo que ver en esta decisión?

La idea de que en realidad el motivo del rechazo haya sido político, no se descartó como factor principal, pero aún así el senador expresó que luego de casi 20 años en política ha visto "cómo se hunden los corchos y cómo flotan las piedras, todo al revés". Más allá de esta posible postura que "puede que haya habido una situación donde uno se pierde un poco y deja de lado la política grande para encontrar en el partidismo una respuesta" aseguró: "No quiero pensar en eso. Yo quiero pensar que la autoridad sanitaria consideraba que hasta ese momento no era posible por lo mencionado y que ahora que ya está autorizado en Argentina esto puede ser posible".

“En el sur de Chile ya se ha vacunado con la segunda dosis a más del 80% de la población. Cómo no desear la hermandad con los vecinos que están a 30 kilómetros. Se trata de la reciprocidad que siento como chileno ante lo que Argentina nos ha dado históricamente. Es un buen momento para estrechar, aunque haya partidismos distintos, entendiendo urgencias con el tema humano y la salud de ambos países".

¿Cómo fue el ofrecimiento de las vacunas?

En primer lugar se aclaró que desde Puerto Natales y Río Turbio algunas personas que viven allí "observaron que estaba muy complicado, estaban urgidos y angustiados", y sostuvo que recién "al día de hoy se vacuna a personas de entre 75 a 80 años". Está atrasada la inoculación a personas adultas por lo que Chelech, cuando recibió esa información se "comunico con la Cancillería chilena a través de la mesa del Senado, y luego se le pidió a la Cancillería que lleve adelante un procedimiento para buscar la factibilidad de colaborar y contribuir con esta petición". Entonces allí, la "Cancillería mandó al embajador", dejando entrever que verdaderamente se necesitan de muchos protocolos burocráticos para llevar a cabo esta donación.

Buenas noticias:

A pesar de que no se haya podido efectuar la donación, según informaron fuentes oficiales a Clarín, El gobierno de Chile insistirá, por medio de su embajador Nicolás Monckeberg Díaz, ante la Cancillería argentina y el ministerio de Salud a cargo de Carla Vizzotti, la donación de 32 mil vacunas Pfizer para que sean entregadas en las localidades de Río Turbio en Santa Cruz y Bariloche en Río Negro.

El motivo de la insistencia, es debido a que actualmente, las dosis se encuentran aprobadas por la ANMAT, algo que no había sucedido hace algunos meses.