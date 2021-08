AMPROS evalúa continuar los paros: "No tenemos propuesta del Gobierno"

Después del rechazo al incremento de sueldos del 11% propuesto por el Gobierno provincial y de reiteradas protestas en las calles, delegados de los trabajadores nucleados en la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), se reunieron en asamblea en el Predio de la Virgen para decidir el curso de acción de los próximos días.

Los representantes aseguran que el diálogo con el Gobierno se rompió luego de la última oferta, considerada insuficiente por el gremio de salud. En declaraciones a El Ciudadano, la secretaria adjunta de AMPROS, Claudia Iturbe, indicó: “La situación es delicada, estamos muy preocupados por la salud pública. La situación se agrava cada vez más. El Ejecutivo nos convocó de manera informal este lunes y martes. Tratamos de llegar a una propuesta y un diálogo para bajar a las bases”.

Con respecto al curso corriente de la negociación, la delegada relató: “Lamentablemente ellos cortaron el diálogo, la última comunicación fue con nuestro abogado a quien le dijeron que el aumento era de un 11% en dos veces, sacándonos los bonos. En realidad el porcentaje en cuanto al bolsillo es cada vez menor, si no estábamos de acuerdo ni siquiera la iban a escribir”.

A inicios de esta semana, el ente gremial había publicado un comunicado para informar que la mejora salarial propuesta al ejecutivo provincial contemplaba el 45% de aumento en un solo tramo, el cronograma de pase a planta al régimen de 27 licenciados en Enfermería y de los profesionales que quedan por pasar, entre otros pedidos. Después de una reunión de 5 horas, la respuesta oficial al pedido fue negativa.

“O sea, no tenemos propuesta, no podemos bajar a las bases nada, la gente sigue en lucha y cada vez más enojada. Estamos acá para decidir nuevas medidas de acción” remarcó Iturbe hoy, en medio de la asamblea de delegados.

Consultada acerca de la presunta oferta del 40% de aumento salarial por parte del Gobierno, la dirigente desmintió que dicho acercamiento se haya efectuado de manera oficial: “No se ofreció nada, porque no hay nada escrito, no tenemos ningún papel. Es más ellos dijeron que si no se aceptaba este 11% dividido en dos veces ni siquiera lo iban a escribir. La verdad es que creo que es una negociación desleal, lo que dicen es totalmente falso y mentiroso.”

Finalmente, la delegada advirtió que AMPROS evalúa extremar las medidas de fuerza hasta conseguir un acuerdo salarial que satisfaga las necesidades de los trabajadores nucleados en la organización: “Van a continuar las medidas de fuerza, las movilizaciones y vamos a estar en la calle seguro. Se va a evaluar o paros intermitentes o por tiempo indeterminado, para eso estamos acá para votar”.