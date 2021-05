Alumnos del Liceo Militar General Espejo reclamaron por la presencialidad

Los alumnos del Liceo Militar General Espejo reclamaron en la tarde de este lunes la vuelta a la presencialidad en las clases, suspendidas en horas de la mañana a través de un comunicado.

Alrededor de las 16:30 se reunieron en la puerta del edificio educativo pidiendo por las clases presenciales de los alumnos y cadetes que "sufren el malestar de esta situación, por depender de la Nación y estar en el medio de un tironeo político entre Nación y Provincia" indicaron desde un comunicado.

Según la información padres, alumnos, y cadetes se unieron en busca de un objetivo común: la presencialidad. Sucede que el Liceo Militar es un establecimiento educativo del centro mendocino que depende de la Dirección Nacional de Formación del Ministerio de Defensa, y por tanto responde al DNU vigente nacional. Es decir, cuando el presidente habla de las clases los afecta en el dictado de clases.

Asimismo, indicaron padres que son nueve los liceos militares en todo el país, y como "dependen de nación no sabemos qué hacer porque no hay solución" y agregaron que el reclamo es realizado de parte de todos los padres "al ministerio de defensa" en particular debido a que "el colegio privado depende del Gobierno nacional y el Gobierno provincial no tiene competencia en este caso".

Cabe destacar que desde el Gobierno nacional volvió a incluir este lunes al Gran Mendoza como zona de "alarma epidemiológica", por lo que esta localidad debería respetar las restricciones impuestas de estas zonas de riesgo.

A pesar de ello, el gobernador Rodolfo Suarez adelantó el domingo que que este lunes la provincia regresaba a la modalidad de los chicos en las aulas y expuso que "fue un error de la Nación" incluir a la Ciudad como zona de "alarma" ya que probablemente tomaron en cuenta los casos en general.

En este sentido más de mil alumnos que forman parte de esta institución y han vivido esta problemática que se repite desde hace algunos meses, y decidieron visualizarla para poder llegar a un común acuerdo entre las partes involucradas.