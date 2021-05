Alertan que no ha decrecido la alta meseta de contagios en Mendoza

La segunda ola de coronavirus golpea duramente al país y Mendoza no está ajena al hecho. Sin embargo, recientemente Nación sacó a Mendoza de la “alarma epidemiológica” y la situó como zona de "alto riesgo” epidemiológico lo que significa una mejora en términos epidemiológicos.

Sin embargo, la meseta de contagios aún es alta y no se descarta que el gobernador Rodolfo Suarez ajuste restricciones en los próximos días.

El jefe del departamento de Epidemiología de Mendoza, Gonzalo Vera Bello, dialogó con CNN Radio Mendoza, y analizó el panorama actual.

Hay tres términos claves para abordar a la hora de hablar para esta pandemia, según explicó el especialista. “El primero de ellos es la dinámica que tiene la ola y es algo que cambia día a día, lo segundo es que es un fenómeno global, más cuando es por transmisión respiratoria y tercero, es que la historia de la enfermedad no está concluida, hasta la fecha quedan hojas para escribir sobre el COVID-19”, dijo Vera Bello.

“Mientras no lleguen las vacunas debemos aplicar las normas básicas”.

“Cómo estamos parados ahora, después de un año de entrenamiento, tenemos muchas fortalezas desde lo humano, del recurso que se ha puesto a disposición de la salud pública. Pero también hay un cansancio que va de la mano con eso. En este momento, estamos en una meseta alta, que no ha bajado y comenzó en la semana 14, sería en abril. Ese pico hasta ahora no ha decrecido”, analizó el especialista.

“El año pasado tuvimos un pico en la semana 43, inmediatamente empezó a bajar hasta diciembre, enero y febrero que fue una fase de “bonanza” que tuvimos con la pandemia”, detalló Vera Bello.

Para el epidemiólogo, en abril 2021 comenzó un pico similar al del año pasado pero no ha decrecido hasta el momento. “Esperamos no aumente, sino que empiece a decaer. Tenemos la ventaja de que la vacuna todavía es efectiva, pero tenemos grupos vulnerables que todavía no han sido inmunizados” expresó.

En cuanto a las mutaciones que ha tenido el coronavirus, algunas de ellas significativamente más virulentas, Vera Bello dijo que “los virus tienen la particularidad de ir mutando, eso se va produciendo mucho más fácil cuando hay transmisión respiratoria. La mutación es una forma que tienen de mantenerse en circulación”.

“Las que han aparecido hasta ahora en el país es la P1 o Manaos y la variante Británica, tienen alta transmisibilidad, o sea que en poco tiempo mucha gente se contagia de coronavirus, comprado con el original”, reconoció el especialista sin embargo, llevó cierta tranquilidad al asumir que “la letalidad está en estudio”.

“Nosotros hemos visto algo importante y es que las personas inmunizadas, que han padecido la enfermedad, no han tenido una mala evolución. El grupo etario que más fallece sigue siendo el de mayores de 60 años; no lo hacen en la misma proporción que cuando arribó la cepa original que venía de Wuhan. Pero sí vemos un traslado de contagio a gente más joven, probablemente tenga que ver con la inmunidad que tengan los mayores (por las vacunas), analizó el epidemiólogo.

La responsabilidad social

Vera Bello dijo analizó el rol de la ciudadanía en la pandemia de coronavirus y dijo: “La palabra clave es la globalización, este fenómeno se ha dado de forma similar en todo el planeta. Las restricciones que se adoptaron fueron diferentes, pero eso también depende de los recursos económicos que se tengan. El país no está ajeno a lo que pasó a nivel mundial”.

“Otra cosa es la desobediencia pero no es mucha, es poca la gente que anda sin barbijo o no cumple con el DNI o la distancia adecuada. Pero de todas maneras son formas de no tener una responsabilidad cívica sobre esto” opinó el especialista.

El efecto de la vacuna

El epidemiólogo también habló de los resultados en el organismo de las personas que han sido vacunadas contra el COVID-19.

“Lo que hace la inmunidad con las dos vacunas puestas, es aminorar los efectos duros: letalidad o la evolución grave. Con la BCG, cuando esta se aplica, se no evita tener tuberculosis sino las formas graves”, comparó.

“Si uno se contagia la evolución va a ser no desfavorable, el mejor ejemplo fue lo que pasó con el presidente, que con las dos vacunas no tuvo complicaciones”, remarcó Vera Bello.

“Viendo lo que ha pasado en otros lugares, Chile, Israel y Estados Unidos observamos que la inmunización es la clave. La vacuna en este momento es el mayor estandarte para la defensa de la enfermedad. De todas maneras, mientras no lleguen las vacunas debemos aplicar las normas básicas: barbijo, lavado de manos, distanciamiento, aireación del ambiente”, cerró el jefe del departamento de Epidemiología de Mendoza.