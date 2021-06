COVID-19 | Formoseña cuenta todo lo que está pasando en su provincia

La pandemia del coronavirus ha logrado instaurar el miedo en muchas provincias que han decidido cerrar totalmente sus fronteras para impedir la circulación del virus. Este es el ejemplo de Formosa que desde hace más de un año el único medio de ingreso autorizado es terrestre. Además de esta medida, el Gobernador Gildo Insfrán ha sido figura de numerosas situaciones que han desatado la crítica de muchos sectores del país y de la sociedad en general.

De este tema hablamos en el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, con Gabriela Neme, concejal en Formosa y abogada de derechos humanos, quien estuvo detenida tras haber denunciado a Gildo Insfrán.

“Formosa es peor que Venezuela” comenzó expresando, lamentando el manejo que ha hecho Insfrán de la provincia y continúa: "Formosa es una tiranía, la suma del poder público lo tiene Insfrán. La pandemia ha sido la mejor excusa que tuvo Insfrán para restringir al máximo todos los derechos. Te llevaban a estos centros de hacinamiento de privación de la libertad, porque si sos COVID positivo no tenés la opción de hacer aislamiento en casa aun siendo asintomático. Te buscan con la policía, pero con la lucha mediática que nosotros hemos hecho conseguimos que los jueces se abstengan de dictar la orden de allanamiento.

Asimismo especificó qué es lo que se vive en Formosa, un clima de amenaza constante "si no quiero ir por violación del decreto 205, y mi salud empeora me amenazan de que el sistema sanitario no me va a asistir. Hay una perversión terrible".

La denuncia de Bachelet:

“Yo he estado dos veces detenida, me han plantado un contacto estrecho para mantenerme 14 días encerrada en casa. Escuchar decir a Bachelet que hay una grave restricción de los derechos humanos, que es tan grave que es un retroceso para los derechos humanos… nos da la fuerza para darnos cuenta de que levantar la voz, seguir luchando se hace eco en algún organismo como nada menos que el alto comisionado de la ONU".

Un tema complejo que ha tenido relevancia pública constantemente debido a que diputados y senadores han sido víctimas de algún tipo de problemática al ingresar a la provincia. “Para nosotros es una dosis de esperanza y fortaleza que nada menos que Bachelet… yo he escuchado a Felipe Solá minimizar y dar una lectura como positiva de que Bachelet ha dicho que está todo bien y eso desmoraliza", aseguró Neme.

Y aclaró: “Hoy el Gobierno puso un monto, como si fuera impuesto aduanero, y para ingresar a Formosa se pagan 5 mil pesos para dos PCR que se hacen al 5º y 10º día. La persona más vulnerable que no tiene dinero queda sin entrar a la provincia. Es la única provincia que no habilitó el transporte terrestre o aéreo" Y lamentó: "Estamos en una isla donde pueden entrar y salir únicamente quienes tienen movilidad o dinero para pagar un remís.

La concejal manifestó que "no quiere perder las esperanzas" de que esto se solucione, porque sino "tendría que vender todo e irme a otra provincia" asegurando que tarde o temprano "van a tener que pagar las consecuencias y sus responsabilidades por estas violaciones".

“Formosa es peor que Venezuela”

"Waldo Wolff dijo que estamos a 7 diputados de ser Venezuela, refiriéndose al estado dictatorial de ese país. ¿En Formosa hay libertad de expresión, hay presos políticos, se puede opinar y vivir libremente si uno no está a favor de las políticas de Gildo Insfrán, hay tendencia al empleo público?", exclamó Neme.

Y reflexionó sobre algunas de las preguntas que realizó: "La situación real es que hay perseguidos políticos, yo soy una víctima, estamos preparando la presentación esta semana al alto comisionado de ONU como defensora de derechos humanos y como perseguida. Hay libertad de prensa, porque nosotros podemos decir lo que queramos en algunos medios, que son los que no tienen pauta oficial"

Más allá de esto, sostuvo que verdaderamente "no hay pluralidad de voces en los medios oficiales. El sector privado es el más atacado y empobrecido. En este año y cinco meses los gastronómicos solo pudieron trabajar dos meses, recién hace 48 horas se ha habilitado la fase 1. Los únicos declarados trabajadores esenciales son la construcción en la obra pública, entonces los prestadores de Insfrán no vieron reducido su caudal de trabajo".

Entonces volvió a decir: "Formosa es una Venezuela. Creo que los formoseños tenemos una lucha particular en este año electoral, nosotros tenemos una cruzada distinta. Tenemos que conseguir con la ciudadanía pierda el miedo, que lo hace, segundo se tiene que dar cuenta que la democracia la tenemos que cuidar entre todos y tercero, tenemos que sacarle los dos tercios a Insfrán del Poder Legislativo".

La situación de la Justicia:

La especialista en Derechos Humanos aclaró también cómo viven la Justicia: "Lo que nos tenemos en Formosa es garantía. Donde no tenemos la posibilidad de ir a la Justicia Federal, las denuncias ordinarias caen en saco roto porque ni un solo juez quiere investigar. En 6 meses de lucha, desde mi primera detención que fue el 6 de enero, tengo 9 denuncias penales"

"¿Qué buscan? ¿Proscribirme? Si ves las causas hay de todo, desde instigación al delito, violencia de género, no sé soy Pepita la Pistolera. Es peligroso lo que hacen, porque la Justicia es cómplice. En 26 años como abogada nunca tuve una denuncia y hoy tengo que andar presentando eximición de aprehensiones porque ya me llevaron dos veces presa, ya denunciaron con sacarme la matrícula profesional" y aseguró que todo el pueblo formoseño "se empezó a poner de pie"

Situación económica y social de Formosa:

-Según el INDEC, Formosa tiene una de las tasas de desocupación más bajas del país con un 3,7%. Uno ve que es una de las provincias donde la pobreza impacta más fuerte. Cada 167 empleados estatales hay cien privados.

-Primero que lo de la pobreza nada que ver, Formosa está en una provincia con los índices más bajos de pobreza y los sueldos más bajos del país. Hoy un empleado público de Formosa, que es el 70% de la masa salarial, cobra 25 a 30 mil pesos. De este 70% tenés que pensar que no entran los 170 mil formoseños que cobraron IFE el año pasado, a eso súmale el 30% del trabajo privado qué cuántos son prestadores del Estado, que es un 10%. Este grupo en el que Insfrán se ha ensañado para seguir empobreciendo porque es la única forma de asegurarse otro 20%.

“Mi hijo está en 5º año de la secundaria y transitó el 4º y el 5º con una computadora. Muchos padres decidieron irse, se están asegurando este éxodo para asegurarse su proceso electoral. Hay escuelas que se están desarticulando. Yo puse efecto Bachelet o efecto electoral, porque hasta ayer no podías circular porque te revisaban todo. Ayer dijeron que la policía no te puede pedir más ningún permiso, nos llama la atención que sea dos meses antes de un proceso electoral. Formosa pareciera ser una isla, pareciera no ser Argentina, porque nosotros queremos tener los mismos derechos que los mendocinos, los cordobeses, los porteños. Tener derecho a la educación, a trabajar, derecho a la salud. Realmente Formosa es peor que Venezuela”.