Agua y cloacas, la nueva cinchada entre el oficialismo y la oposición

Lento y sostenido es el trabajo de campo que ha comenzado a realizar la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (PJ) sobre necesidades básicas y fundamentales de toda comunidad: agua potable y cloacas.

La legisladora ya tuvo comunicaciones con los departamentos de Malargüe y Santa Rosa. En este último consiguió que la intendenta Flor Destéfanis firmara con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) un convenio por $8 millones para obras de agua potable en seis zonas habitacionales de ese departamento del Este provincial.

Al mismo tiempo, Sagasti instaló una fuerte controversia con la administración de Rodolfo Suarez, porque asegura que este tiene “miopía partidaria” al no designar un representante de Mendoza en la mesa del Consejo Federal presidido por ENOHSA, actitud, que haría perder a la provincia la posibilidad de construir obras de agua y saneamiento.

“Nadie nos convocó”

Por su parte, en el Gobierno provincial aseguran que las relaciones con el organismo nacional son muy buenas y fluidas. Agregan que no han sido convocados a integrar ningún Consejo Federal y que solo han sido notificados desde Buenos Aires sobre una nueva modalidad para centrar la información de obras.

Además, aclaran que en la provincia las obras continúan, más allá de las chicanas que emanan desde la oposición, recordando que hasta ahora, solo en este tipo de obras, Mendoza lleva una inversión de más de $3.000 millones.

La fuerte controversia entre peronistas y radicales surgió la semana pasada, en medio de otra puja entre los dos partidos mayoritarios por la caída de los financiamientos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En ese sentido, el oficialismo le recordó a la oposición que le quitaron a Mendoza obras muy importantes para sus habitantes, como las plantas de tratamiento final de los residuos sólidos urbanos en los tres departamentos del Valle de Uco y Las Heras. Mientras, el PJ solo reprocha la inoperancia del Departamento General de Irrigación al hacer caer el financiamiento del BID para el acueducto Monte Comán-La Horqueta.

Mendoza, fuera del plan estratégico de obras pagadas por la Nación

Respecto de sus afirmaciones, la senadora Fernández Sagasti detalló que “el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) tiene un Consejo Federal que se reúne todos los jueves y allí se definirá el plan estratégico de saneamiento 2030. Con ese plan, todos los argentinos tendrán dentro de diez años accesibilidad al agua potable, lo que no es solamente un derecho humano si no también es un tema sanitario muy importante”.

Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional por el PJ.

La legisladora aseguró que “hay solamente dos provincias que no han mandado sus representantes”. “Considero que no es casual que sean Mendoza y Jujuy, y esto es muy preocupante porque se está llevando a cabo un plan estratégico en todo el país con obras pagadas por la Nación, y lamentablemente Mendoza no está participando”, expresó.

“No se está diciendo o señalando cuál es la obra estratégica para la provincia de Mendoza en agua y en saneamiento, por lo que considero que es el propio Gobierno de la provincia que tendría que poner prioridad a ciertas cosas y nosotros, por supuesto, empujar para que la decisión se tome a favor de la provincia. La verdad es que es lamentable la miopía partidaria y espero que rápidamente podamos tener un representante que designe el Gobernador en ese Consejo Federal”.

“En buena relación con ENOHSA, seguimos haciendo obras”

En tanto, en la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia aseguran que todas las obras encaradas con el organismo nacional se cumplieron con la modalidad de aporte del ENOHSA en un 67% y aporte provincial equivalente al 33%. Y aclaran que la parte provincial se cumple con obras y no con dinero.

Sobre las afirmaciones de la senadora Fernández Sagasti, el secretario del área, Natalio Mema, dijo que “Mendoza viene trabajando muy bien con Enrique Crespo, titular del ENOHSA. Él conoce bien la realidad de la provincia y está al tanto de la ejecución de obras con ese organismo en los últimos cinco años por un monto global aproximado de $3.000 millones”.

Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos.

Sobre las obras que encara su área, Mema explicó que “sobresalen las cloacas del departamento de San Carlos, que tenían un retraso de 25 años. También las cloacas en Rivadavia y las de Malargüe, con un proyecto al que solo le falta una firma para no perder el financiamiento del BID. Mientras que en Santa Rosa hicimos el sistema cloacal nuevo porque era una obra que estaba abandonada. Esto último muestra el carácter federal que le hemos impreso a las obras. Hay más obras en el Este y todas por vía del ENOHSA”.

Respecto de la ausencia provincial en el ente nacional, respondió que “no existe ningún consejo a nivel nacional, y la Provincia solo tiene la posibilidad de cargar, en un código de usuario que nos dan, una serie de obras. Que, le aclaro, ya las tienen en el organismo nacional, pero que las deben centralizar con un nuevo programa que están realizando”.

Mema agregó: “Lo otro que aclaro es que a la Provincia no la han convocado desde Buenos Aires. Ni al gobernador ni a mí, que soy el secretario de Servicios Públicos y que tengo a cargo agua y saneamiento; y tampoco Aysam, que tiene el 70% del agua y saneamiento. Repito que nadie fue convocado desde ENOHSA, y solo nos dicen que estamos dentro del nuevo plan, en el que solo se cargan las obras que están pendientes para poder financiar con el organismo nacional”.

Finalmente, y en tono de reproche por las expresiones de la oposición de estar al lado de la Administración provincial para conseguir obras de la Nación, lanzó: “Lo del acompañamiento por parte de la oposición, cuando uno va a los hechos, no es tal. Fíjese lo sucedido con financiamientos claves para un acueducto, la doble vía, el sistema de recolección de residuos y una obra en Malargüe, lista para licitar con fondos del BID y nos falta una firma para dotar de cloacas a una ciudad de más de 100 mil habitantes. Por eso, creo que más allá de las chicanas y las cuestiones menores, estamos trabajando bien y coordinadamente con ENOHSA”.