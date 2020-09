Advierten que las unidades de terapia intensiva están al borde del colapso

La acelerada multiplicación de los contagios de COVID-19, que muestra curvas de ascenso muy fuerte en varias provincias de la Argentina, y entre ellas Mendoza, ha disparado las alarmas y desde diferentes núcleos que agrupan a profesionales de la salud advierten de un probable colapso, de continuar con el actual ritmo de multiplicación de casos.

Una de las entidades que advirtió sobre la situación, en especial de cuatro provincias, que son la nuestra, Córdoba, Santa Fe y Jujuy, fue la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), y su delegado para la Regional Cuyo, Gonzalo Álvarez Parma, explicó la situación en diálogo con CNN Radio Mendoza.

Para el profesional, se trata de “una realidad que, si bien es propia de cada una de las provincias que uno puede analizar, tiene que ver con la evolución de la pandemia a nivel local”, y en ese contexto, afirmó que “es real que en Mendoza la ocupación de camas está por arriba del 95%, y de hecho la gran mayoría de las terapias tienen una ocupación plena permanentemente”.

Álvarez Parma fue consultado también sobre la relación infectados/ recuperados y como puede eso influir en la situación: “Son dos carriles distintos. Hay que recordar que en la etapa que estamos en Mendoza combina una fase de contención con la de mitigación. La fase de contención se caracteriza por la internación y el aislamiento de todos los infectados, y la fase de mitigación ya programa y permite el aislamiento domiciliario de los pacientes”.

Luego puntualizó que “Mendoza combina ambos sistemas. El alta de los pacientes va por un lado y el ingreso va por el otro, del total que se informa como positivos diariamente no es que esas 300 personas se internan, la gran mayoría quedan aisladas en sus domicilios, y algunas otras en hoteles o centros de aislamiento, pero eso ya se maneja a nivel del 0800 que coordina todo eso”.

Pero esta pandemia presenta otras características que deben ser observadas: “La enfermedad por covid sabemos que en su gran mayoría cursa de manera asintomática u oligosintomática (con escasos síntomas), en el 80% de las personas. Luego, un 20% requiere internación y el 5% de esas personas requieren cuidados críticos, es decir, el ingreso a una unidad de terapia intensiva. Cuando la cantidad de contagios son pocos, obviamente los números de ingreso a terapia intensiva son pocos, pero al ir aumentando empieza a aparecer el colapso, porque las altas no son rápidas, requieren un tiempo prolongado de internación, entonces el sistema se está colapsando”.

Frente a este panorama, para el delegado del SATI, “la única manera de mitigarlo es disminuyendo el número de contagios. Las unidades de terapia intensiva tienen un límite, si bien la parte física y tecnológica puede ampliarse de un día para otro, el recurso humano calificado, tanto en cuanto a médicos, como de enfermería y kinesiólogos, no. Y en lo que hace a la posibilidad de ampliar el número de camas, el factor crítico está en este punto”.

Entonces, “disminuir el número de contagios, independientemente de las restricciones que se pueden poner desde el Gobierno la responsabilidad tiene que ser individual, la sociedad tiene que tomar conciencia de que es una enfermedad de alta transmisibilidad”.

La visión de AMPROS

Desde la Asociación de Profesionales de la Salud de Mendoza también se viene advirtiendo sobre la realidad de la situación, señalando también la imprevisión del gobierno.

Claudia Iturbe, secretaria adjunta del gremio, también analizó el problema en los micrófonos de CNN Radio Mendoza: “El panorama es muy desalentador, por el hecho de que no se pueden compensar años de pérdida, ahora es imposible, y esa es nuestra desilusión”, remarcó. “Cosas que hemos ido denunciando, gobiernos que han achicado el estado por el sistema de salud, y la han considerado un gasto y no una inversión, y ahora lo estamos sufriendo y es imposible compensar en seis meses el déficit de años. Cornejo suprimió los cargos de toda la gente que se jubiló, con un gran rédito político por ello y todos los gobiernos lo han hecho así”.

Con respecto a las carencias de personal, agravadas por el alto nivel de contagios que se presentan entre ellos al estar tan expuestos en la primera línea de combate contra la pandemia, afirmó que “todos los años denunciamos la falta de recurso humano de camas y de terapistas. En Mendoza ya en las residencias de terapia no se presenta nadie, y con una lógica, que es una especialidad que no puede desarrollarse en la parte privada, no pueden ponerse un consultorio como terapistas, y segundo que ganan lo mismo que cualquier otro profesional, y el régimen horario es el mismo y las licencias son las mismas, y es una especialidad muy quemante, donde deberían ser reconocidos como un recurso humano crítico”.

La dirigente amplió sus críticas, agregando: “Tenemos un convenio colectivo que es realmente una política de recursos humanos, para que el ministro que suba pueda hacer un recurso humano compensado, con todo lo que corresponde, pero creo que ningún ministro lo lee, porque es esto, estar preparado para estas cosas”.

Iturbe también criticó el mal funcionamiento de los primeros eslabones de la cadena de atención: “no se pueden dejar descubiertas las otras patologías, hay centros de salud cerrados y no entendemos por qué. Toda la parte de detección debería hacerse en los centros de atención primaria y no recargar las guardias, es una estructura que no puede dejar de funcionar. Nunca ha existido una buena política para la atención primaria de la salud, quien debería ir al hospital, aquel que estuviera grave, los demás ir a consultar al centro de salud, la gente no sabe dónde ir y qué hacer”.

Finalmente, sobre la actual situación de las camas de terapia, concluyó: “Hemos tenido reunión con delegados, y la ocupación en el gran Mendoza es del 100%, Lagomaggiore, Central y Del Carmen están al 100%”.