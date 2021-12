Acuerdo provisorio para que OSEP no pierda la cobertura en las farmacias

Este viernes es clave para comenzar a superar el conflicto que tienen las farmacias de toda la provincia con la obra social de los empleados públicos, OSEP. Esto es así por el compromiso de pagar la mitad de agosto, que es el tiempo en que se remonta la millonaria deuda que tiene la obra social con las farmacias.

Este pago comprometido, fue una salida de emergencia para evitar la suspensión que ya se habría dispuesto por parte de los organismos que nuclean a las farmacias de no recibir recetas expedidas por OSEP a los afiliados, algo que no es la solución del problema, solo una medida paliativa para que los afiliados no padezcan semejante medida. Un provisorio paso para bajar un halo de conflictividad que se habría creado por incumplimiento del convenio 2021, en el que estaba incurriendo la obra social, plasmado en cartas documentos que enviaron los farmacéuticos.

Por eso, incluso, el convenio del próximo año está acondicionado a que salde la deuda que habría alcanzado los $300 millones. Además, “de ajustar el articulado del contrato para que la historia no se repita y buscar, de alguna manera, que el Gobierno provincial de involucre en eventuales futuros incumplimiento de plazos de pagos”, señalaron desde el sector farmacéutico.

Lo que sucede con la obra social de los estatales mendocinos, no es nuevo, como no es nuevo ese permanente estado de endeudamiento que presenta año a año, que, para observadores de las obras sociales de la provincia. Lo que ocurre con OSEP es de viaja data, donde convergió una serie de factores entre malas administraciones que por ella pasaron, con dudosos manejos de fondos que nadie investigó, incluso cuando el Tribunal de Cuentas arrojó lapidarios informes. Eso, sin contar el engrosamiento innecesario de la planta de personal que se dio en gestión tras gestión.

Sin embargo, dicen desde el personal de carrera de la OSEP, no todo es negativo y las señales con contundentes prestaciones, no se notan en la comunidad, mucho menos se reflejan. Como por ejemplo, “la batalla que se le dio con todo su personal médico, de enfermería y terapistas contra el COVID-19, donde, según las estadísticas, superaron a cualquier efector de la provincia (público y privado) en salvar pacientes críticos con coronavirus”, destacaron.

OSEP debe cuatro quincenas a las farmacias de Mendoza

A pesar del estado de situación que muestra la obra social, desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza (CFM) se tendieron gestos para alcanzar acuerdos que achique la deuda y se asegure el 2022 sin sobresalto en la prestación de medicamentos y el pago de ellos.

Por eso, El Ciudadano entrevistó al titular del CFM, Mario Valestra, quien, al responder sobre lo sucedido en estas semanas con OSEP, aclaró: “Nuestra predisposición para acordar con la obra social debe llevar tranquilidad a toda la población de más de 400.000 afiliados en la provincia. La prestación farmacéutica es, por ahora, normal y esperamos que se así por estos días”.

—¿De qué depende eso?

—De que los directivos de la obra social cumplan con lo acordado para que en la finalización de esta semana se liquide la segunda quincena agosto. Hay que tener en cuenta que aquí hay un atraso de cuatro quincenas.

—¿Cuánto dinero implica ese tiempo?

Estamos hablando de aproximadamente de $300 millones. Usted entenderá que eso es mucho dinero, por eso las farmacias se han visto en una situación de financiamiento comprometida. Ellas deben asumir sus compromisos entre un promedio de 7, 14 y a lo sumo 21 días, donde sus proveedores naturales, que son las droguerías también tienen que asumir sus compromisos con la industria farmacéutica. De manera, que, si un eslabón de la cadena se rompe, se corta la cadena de pagos, entonces, es muy importante que esto se regularice, lo antes posible.

—Significa que si no se reduce es deuda, la cuestión sería delicada.

—En realidad nosotros apelamos a una solución, porque nuestro sector siempre ha sido muy tolerante y un sector que ha puesto un sacrificio importante en todo este tiempo de emergencias sanitarias. Por eso, espero que se entienda que llegó un momento en que inviable la prestación donde se arribó a este contexto de término de suspensión del servicio de descuento”.

Para negociar el contrato 2022 tiene que haber cronograma de pago

En otro tramo del diálogo con nuestro diario, Valestra destacó los pasos legales que se dieron hasta llegar al momento crítico: “Nosotros, este año, enviamos varias cartas documento porque convenio teníamos así lo indicó, es decir, que con esas cartas documentos debamos a conocer los vencimientos y los faltantes de pago".

—¿Qué dice hoy el compromiso?

—Que antes que termine la semana, se abone esa segunda quincena de agosto y que la semana que viene nos sentamos a renegociar el resto de la deuda. Como así, comenzar las tratativas entre ambos sectores estructurando el convenio para el 2022.

—¿Cómo será ese convenio?

La renovación del convenio a partir del primero de enero, debe ser con compromiso de la OSEP de dar fechas concretas de cronogramas de pago de la deuda, algo que tiene que estar bien estipulado antes de la firma del nuevo convenio.

—Fundamental condición.

—Sí, nosotros condicionamos el futuro convenio, porque no se puede firmar algo con una obra social si hay un importante atraso en los pagos. Esto implica que las farmacias solicitarán tener asegurado el cobro de las prestaciones, sino el convenio es inviable.

“Este paso es muy importante, tanto como apelar la buena voluntad por parte del Gobierno provincial, porque, me parece que en esto, tanto el Ministerio de Hacienda, el Poder Legislativo o quien corresponda, se tendrá también que hacerse cargo de esta situación y salir con un salvataje a la obra social de los empleados públicos de la provincia”, advirtió con énfasis el farmacéutico.