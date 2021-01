Aconsejan cuidar el consumo eléctrico ante la ola de calor

El consumo de la potencia eléctrica en Mendoza, en el presente verano, no está en riesgo según los especialistas basados en la observación de que en la provincia los equipos de aire acondicionado y los sistemas de riego agrícola siguen siendo los mismos del verano pasado.

Así lo han pronosticado pese que estamos frente a un verano que se proyecta con altas temperaturas y esto podría implicar una mayor demanda como la que se puede observar en provincias como Buenos Aires.

El informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, correspondiente a los meses de noviembre a enero, estimó que en la región central y noroeste de Argentina se registrarán temperaturas por arriba de la histórica. Situación que ante la pandemia y las restricciones de movilidad aún vigentes a nivel nacional indicarían que la demanda no disminuirá en las grandes ciudades como suele ocurrir todos los años.

“La demanda depende de los artefactos eléctricos que consumen. Todos los aires acondicionados, el riego agrícola, las heladeras. Esto sucede en enero generalmente cuando se produce el pico porque los días que hace mucho calor están todos prendidos. Esa es la posibilidad de colapsar la demanda en función del calor, de la temperatura”, repasó Raúl Stasi, gerente general de EDESTE.

El ingeniero en electricidad reconoció que “los artefactos son los mismos que el año pasado. No ha habido un crecimiento de nuevas instalaciones. Estaríamos en cuanto a la demanda de potencia, que es el problema de las interrupciones, no de energía, tranquilos. Nosotros creemos que lo vamos a poder afrontar con tranquilidad”.

Sin embargo Stasi reconoció que pese a la situación normal podría haber algún tipo de inconveniente “por las inclemencias climáticas que son inmanejables, como por Viento Zonda, tormentas, esos fenómenos que no los podemos controlar nosotros. Pero creemos que la demanda en cuanto a potencia estará controlada porque cuando la demanda crece demasiado hay que cortar, no hay vuelta de darle. Si no hay potencia para una alta demanda hay que cortar el servicio en algunos sectores”.

El hombre admitió que “sí puede haber un aumento de consumo de energía, que significa que los equipos se usen durante más horas. Si yo tengo potencia para resolver los picos, después, el resto son problemas de energía porque están más horas prendidos. Pero en el horizonte no tenemos un crecimiento de la demanda a la vista”.

Ante este panorama, por su parte, Wabee Smart Energy, la empresa argentina que creó la primera solución de Internet de las cosas para el seguimiento del consumo eléctrico en tiempo real, brindó 5 consejos simples para cuidar la energía durante la temporada estival:

El sol, un aliado que puede convertirse en enemigo: en verano podemos disfrutar en promedio de hasta 14 horas de luz natural. Sin embargo, es importante mantener los teléfonos móviles, PCs, tablets y routers de WI-FI en un lugar con ventilación y lejos del sol para mejorar y mantener su rendimiento. Comprar aparatos con eficiencia energética A: los equipos eléctricos clase A consumen aproximadamente un 50% menos de energía que los que presentan un consumo medio. De acuerdo con un relevamiento realizado por Wabee entre junio y julio de 2020 sobre la base de la oferta disponible en los portales de internet de dos de las principales cadenas de electrodomésticos del país, el 100% de los aires acondicionados split frío-calor presentan eficiencia “A” en la modalidad frío. Cuidados para la heladera: durante el verano, los frigoríficos brindan su máximo rendimiento para poder hacerle frente a las altas temperaturas. Para cuidarlos, es importante no bajar demasiado la temperatura del termostato e intentar abrir la puerta lo menos posible. De esta forma, la temperatura del interior se mantendrá estable. Mantener el aire acondicionado en 24°C: mantener el aire en 24°C permite grandes ahorros de energía a nivel micro y macro, evita los cortes de luz y es más que suficiente para sentirse a gusto en el interior de un ambiente. Cuidar la refrigeración de los ambientes: para refrigerar ambientes de forma eficiente con un aire acondicionado o ventilador es importante mantener puertas y ventanas cerradas, evitar el contacto directo con fuentes de calor y bajar las persianas.