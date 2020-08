Abogados de Mendoza piden ser declarados trabajadores esenciales

Abogados independientes de Mendoza solicitaron mediante una nota dirigida a la Suprema Corte de Justicia, el pedido para que sean declarados trabajadores esenciales, en el marco de lo que se vive a raíz de la pandemia por coronavirus.

La misma está firmada por 30 profesionales en la que manifiestan: “Si bien consideramos que la nacionalización de la Justicia debe preservar la salud de las personas, dentro del marco de las decisiones adoptadas por el Gobierno de la nación y de la provincia de Mendoza, también es cierto que la Justicia debe ser considerada actividad esencial a base de los lineamientos constitucionales y de derechos humanos fundamentales”.

“También creemos que se debe garantizar el servicio de justicia y de derechos de los ciudadanos tanto justiciables como abogados y abogadas que viven de su trabajo”, se lee en el escrito presentado.

El abogado Alberto Canale, matrícula 4146, es uno de los que lleva adelante el reclamo, de los letrados. Consultado por El Ciudadano manifestó: “Pedimos que nos atiendan en horarios normales y sin discriminación de DNI; que unifiquen criterios de formalidades en los juzgados y fiscalías”.

Además, lo que necesitamos es “tener mayor facilidad en el control y manejo de los turnos de atención; extensión de horarios, aunque reduzcan el personal para no perder la continuidad”.

Y continuó: "Le pedimos al Gobierno provincial y a la Suprema Corte que vayan solucionando las cuestiones que están más accesibles y de solución inmediata; lo que incluye los organismos de Registro a la Propiedad, D.P.J, O.T.C., C.F.M, y demás”.

“Los Abogados Independientes que vivimos de nuestra profesión, únicamente, queremos igualdad y equidad para poder ejercer nuestro derecho a trabajar, y que el ciudadano común tenga acceso a la Justicia”.

Para cerrar, el letrado manifestó: “Sin abogados no hay leyes, sin leyes no hay derecho, sin derecho no hay justicia, y sin justicia no hay nada".

Somos un eslabón dentro de la Justicia

Por su lado, la también abogada independiente María Fabiola Calle, matrícula 5588, al ser consultada por El Ciudadano dijo que “la declaración de trabajador esencial es decisión del Poder Ejecutivo. En esta semana vamos a iniciar el expediente administrativo, pero pedimos apoyo de la Corte, ya que somos un eslabón dentro de la justicia. Somos fundamentales, por eso pedimos la declaración de la esencialidad”.

Y continuó: “Necesitamos que las oficinas fiscales estén abiertas de lunes a viernes, sin discriminación de DNI y hasta las 23, no hasta las 18 como trabajan ahora”.

“Llevamos semanas haciendo nuestro reclamo, el Juzgado de Familia de Godoy Cruz no trabaja, el de Maipú cerró el jueves pasado, Mitre y Montevideo estuvo cerrado una semana, Las Heras estuvo en el inicio sin trabajar. Las oficinas varían los horarios de atención ya que se tiene que desinfectar y la mayoría no funcionan”.

“Tenemos un problema grave con el tema de atención por turnos, hacemos uso de la posibilidad de tomar el que sacó otro colega ya que en civiles te los dan para un mes y te tiene que coincidir la finalización del documento”.

La letrada además manifestó: “La Abogacía es una profesión altruista, pues cuando se resuelve un problema no sólo se está pensando en el servicio, sino que se está mejorando la calidad de vida de otro ser humano”.

“Los abogados somos un eslabón fundamental para que la Justicia pueda funcionar. Por ello, reclamamos que sea declarada una actividad “esencial”, con acceso real y eficaz para todos los que de ella vivimos y en donde algunos volcamos todo nuestro esfuerzo y dedicación”.

Sobre las dificultades para poder desempeñar su trabajo dijo: “En este caso, también para muchos es generalmente nuestra única fuente de trabajo”, cerró la abogada Fabiola Calle.