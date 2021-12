A partir de hoy, la carne rebajada del Gobierno se vende en Mendoza

Luego de la reunión del secretario de Comercio Interior con exportadores de la industria, ronda que continúa, se busca ampliar el volumen de cortes a precios populares para las celebraciones de fin de año.

Los cortes comienzan a comercializarse hoy en nuestra provincia, siendo el cronograma miércoles, jueves y viernes de esta semana y lo mismo en la próxima. La cadena que los comercializará es Friar, y su titular, Fernando Pereyra, propietario de la franquicia explicó el funcionamiento en diálogo con la 91.7: “Será por tres días esta semana y tres días la otra en todas las bocas de Friar, de las cuales hay dos en Godoy Cruz, una en San José y una en Villa Nueva”, indicó, agregando: “En este programa tenemos un cupo de cuatro mil ochocientos kilos por semana, y es bastante más que el que tuvimos el año pasado para estas fechas”.

A la hora de precisar sobre qué se va a encontrar en los mostradores, explicó: “Está dividido en cinco cortes: vacío, matambre, costilla, tapa de asado o pecho, y falda. Esa mercadería ya está en Mendoza y mañana (por hoy) a primera hora la ponemos a disposición de los clientes”. Con respecto a los precios, subrayó: “Sobre el precio de lista nuestro, tenemos aproximadamente un 40% de descuento”.

El año pasado, cuando llegaron los cortes, muchos consumidores se quejaron de la calidad, y fueron meme la cantidad de bandejitas con carne con mucha grasa. Sobre el particular, Pereyra indicó: “La calidad es siempre la misma, no hay diferencia, es carne de novillos como la que trabajamos siempre. Es verdad que pasó lo de los memes y es muy probable que haya comerciantes que hayan puesto mercadería que tenía demasiada grasa. Nosotros, cuando vemos que llega este tipo de carne, directamente no la ponemos a la venta”.

Una de las estadísticas salientes de los últimos tiempos indicó que noviembre de este año fue el mes de más bajo consumo histórico de carne bovina en la Argentina, que incluso perdió mucho terreno con respecto a otros productos cárnicos más económicos. Consultado al respecto, explicó: “Nosotros vendemos pollo y cerdo también, la verdad es que ha bajado el consumo en todos los tipos de productos cárnicos”, atribuyendo a los magros ingresos de la gente, la principal causa.