¿Y la Sputnik?: Mendoza avanza en la colocación de segundas dosis de vacunas

Avanza el plan de vacunación y el panorama es alentador para el mes de junio, plazo en el que llegarán millones de fármacos contra el COVID-19 al país.

En Mendoza no obstante, hay miles de personas vacunadas con la Sputnik y que esperan a ser llamados para que les aplique el complemento.

Ayer llegó al país un vuelo de Aerolíneas Argentinas, que traía 80.000 dosis del componente 2 de la vacuna rusa. Sin embargo, las autoridades provinciales hasta ahora no han tenido noticias de cuando se enviarán las partidas con el suplemento.

Hay personas que también están cumpliendo el plazo de los 90 días desde que recibieron la primera de las dosis. ¿Pero, qué pasa si una persona, atraviesa ese periodo de tiempo y no recibe el complemento? Iris Aguilar, jefa de del departamento de Inmunizaciones de la provincia de Mendoza, en diálogo mediático este viernes, dio detalles al respecto.

“Se están cumpliendo los 90 días, de hecho hay gente que la vacunamos ahora con la segunda dosis de AstraZeneca, Covishield y Sputnik que ya cumplió los 90 días. Pero me parece importante llevar un mensaje tranquilizador”, comenzó remarcando Aguilar.

“Es un tema complejo de explicar, pero trataré de ser lo más clara posible. El sistema de defensas tiene un grupo de células que se llama linfocitos de memoria, esos recuerdan la primera dosis que me apliqué, independientemente del tiempo que pase, y hacen que cuando me coloque la segunda dosis mi sistema lo reconozca y no tendré como perdida la primera dosis. Conclusión: tenemos que tener paciencia, que se pasen unos días no es problema. Obviamente que los intervalos están para respetarlos, pero tengan la tranquilidad de que la segunda dosis les hará efecto igual”, explicó la especialista.

En cuánto a que vacunas son aquellas con las que el Gobierno provincial está complementando el esquema de inmunización, es decir inoculando las segundas dosis, Aguilar dijo que son: AstraZeneca, Covishield (que es lo mismo que la anterior pero llegó a través del mecanismo COVAX de la OMS) y Sinopharm.

“Ahora estamos a la espera, ansiosos, a la llegada de las vacunas Sputnik con componente II, para liberar los turnos y así dar respuesta a los mendocinos que esperan la segunda dosis”, dijo la funcionaria de Inmunizaciones.

“Por otro lado, tienen que tener tranquilidad los que recibieron Sputnik componente I, que son los que vienen más atrasados con las novedades de segundas dosis, ya que la eficacia con una dosis es muy alta para prevenir las hospitalizaciones, formas graves y demás. Por lo tanto, en este contexto epidemiológicamente complejo donde estamos todos muy ansiosos hay que llevar este mensaje tranquilizador. Van a llegar las segundas dosis y no hay efecto nocivo con que se pasen unos días” argumentó Iris Aguilar.

La funcionaria provincial habló de una teoría que tomó estado público hace algunas horas luego de que uno de los asesores del presidente Fernández, abriera la opción a que si hubiese escasez del componente II de la Sputnik, podría utilizarse el fármaco chino CanSino que es monodosis en su reemplazo.

“El Gobierno Nacional está en negociación con CanSino, que tiene la ventaja de ser una única dosis. Eso es muy bueno. Tiene composición similar al componente II de Sputnik, en lo teórico uno diría que se podrían intercambiar. En lo fino hay que estudiar, leer y ver las recomendaciones para ver si eso es viable o no. Las negociaciones están en pie, la intercambiabilidad con Sputnik no está avalada por la eficiencia”, aclaró Aguilar.