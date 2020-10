Vuelta a clases presenciales en Mendoza: ¿Es posible antes de fin de año?

Ana Martiarena, jefa de Gabinete de la Dirección General de Escuelas (DGE), se refirió a la posibilidad de la vuelta a las clases presenciales en Mendoza, en medio de la cuarentena que rige por la pandemia de coronavirus.

Ante esta situación, la funcionaria dialogó este viernes y manifestó su postura acerca de si es posible el regreso a las aulas antes de fin de año en la provincia.

En ese sentido, Martiarena explicó que “En Mendoza no se evalúa en lo inmediato el regreso de todos y que ayer (jueves) se aprobaron 9 medidas complementarias que se suman al protocolo para el regreso a clases.

“Estamos evaluando en Mendoza eso, hay un marco a tener en cuenta que es que en el Consejo Federal de Educación se aprobaron las cosas complementarias del protocolo del mes de julio. Se establecen los indicadores epidemiológicos de cada jurisdicción, cada jurisdicción debe evaluar eso con salud para cumplir con determinadas condiciones. Hay 9 condiciones complementarias al protocolo marco que han sido aprobadas ayer por todos los ministros", comentó la magíster.

Y agregó: "También existen los indicadores que hablan de riesgo bajo, medio y alto. Nosotros vamos a seguir trabajando detalladamente para entender dónde sería factible y dónde no, y cuáles son los estudiantes que quisiéramos apoyar más desde la presencialidad. En eso sí la provincia está avanzada porque tiene nominalidad".

“No se evalúa ahora en lo inmediato, es imposible con la transmisión comunitaria que tenemos. Si bien está controlada y las estadísticas hablan de una meseta no es posible habilitar a las escuelas para que los chicos vuelvan presencialmente. Eso no quiere decir que ojalá tengamos una curva en descenso y nos permita dar algo de presencialidad sobre todo a estudiantes con una trayectoria más vulnerada. No puedo anticipar fechas, pero es lo que más queremos", aseguró la jefa de Gabinete de la DGE.

“Todos quisiéramos que todo vuelva a la normalidad. Pero desde la DGE seguimos detalladamente todas las trayectorias, incluso formalizamos una red de apoyo a las escuelas para revincular a estudiantes que estaban desvinculados. Hemos vinculado a más de 5500 estudiantes en el último mes. Nos preocupa pero no estamos de brazos cruzados. Tenemos habilitadas las aulas en la plataforma, que es sin datos. Un especial reconocimiento de docentes y directores que siguen buscando a estos chicos que a esta altura bajan los brazos por el desgano propio de una sociedad cansada de esta pandemia. Por eso creemos que en ese sentido algo de presencialidad es necesaria, pero siempre atento a salud. Seguiremos haciendo los esfuerzos pero la cancha la marca salud", sostuvo Martianera.

Asimismo, la funcionaria destacó: “Ojalá podamos no abrir todo para todos, porque nos pasa que la gran mayoría de docentes, directivos y estudiantes han podido sostener. Diría que son 95% que ha sostenido con todas las implicancias de la pandemia, primero siguieron sus trayectorias escolares. Hablamos de la vuelta a la presencialidad, en esto convencidos que sería bueno, para las trayectorias más vulnerables que son unos 15 mil chicos en toda la provincia. No es urgente que todos volvamos, ha sido muy exitoso para muchos, ha sido un gran esfuerzo que han permitido desde diferentes actores sostener las trayectorias. No estamos tan preocupados por todo lo que salió bien, pero sí nos preocupan las trayectorias más debilitadas, para ajustar la brecha socioeducativa, a eso apuntamos cuando hablamos de abrir la presencialidad. Que no es difícil asociar a los núcleos más vulnerables de otros años, está vinculado. Quisiéramos la apertura para estos estudiantes, sobre todo para 5º año de secundario, 6º de técnica o 7º grado… para quienes terminan una tapa y pasan a otra distinta. Que quede claro que siempre trabajamos con Salud y es quien nos dice si podemos o no", contó.

Por último, señaló que “Hay que ver otras realidades y buscaremos las mejores formas. Nosotros tenemos una plataforma que pudo venir para quedarse. Hay muchos desafíos si queremos pensar en un sistema bimodal, pero claramente esas cuestiones las hemos podido llevar a cabo por las plataformas donde se han montado las clases virtuales de todo Mendoza. Deberemos ver la forma de perfeccionarlo, adaptarlo y cumplir con otros desafíos. Nosotros instalamos la red y estamos siendo apoyados por municipios en 110 puntos, en privados con inversión para dar más cobertura, organizaciones de la sociedad civil y también la posibilidad del Gobierno, la red de apoyo s la que va a marcar. Tenemos que aprender en conjunto y en red, no podemos estar solos. Todos los países están trabajando en esas redes, nuestra preocupación es que esas redes sigan cuando se vaya la pandemia”.