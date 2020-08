Nadal: "Los pacientes con sintomatología leve tendrán internación domiciliaria"

El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Victor Ibáñez, junto a la ministra de Salud, Ana María Nadal, brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron cómo funcionará el nuevo sistema que aplicará Mendoza y cómo será la continuidad de la cuarentena en la provincia.

El ministro Victor Ibáñez manifestó que:" En día de ayer el Gobernador prorrogó el DNU y cómo se administrará la la pandemia para el distanciamiento social mediante el decreto 1014, prorrogando hasta el 31 de agosto las mismas medidas que se vienen adoptando hasta desde hace tiempo en nuestra provincia".

"La única diferencia o particularidad es que la señora intendente del departamento de Santa Rosa, le ha solicitado ayer en la tarde al Gobernador que no se apliquen las restricciones, que había solicitado oportunamente. Me refiero al turismo interno, funcionamiento de restaurantes, bares y celebraciones religiosas dado que también había pedido la suspensión de reuniones familiares, sabemos que ya desde hace dos semanas el Gobierno nacional dispuso para todo el país dicha prohibición".

La titular de la cartera sanitaria Ana María Nadal, explicó los cambios impuestos en la “Guía Técnica de la Provincia de Mendoza para el Manejo de la Enfermedad por Nuevo Coronavirus”, confeccionada por el Comité de Vigilancia Epidemiológica y que está vigente desde el 21 de marzo. Se trata de una herramienta para el personal sanitario donde estipula cómo debe tratarse la enfermedad.

"No debemos abandonar nunca la etapa de contención, aislar a los casos positivos y también hallar los contactos estrechos de los casos positivos pero en esta etapa de contención tiene fundamental participación toda la comunidad y todas las personas que vivimos en Mendoza porque esta etapa de contención tiene que ver con el cuidado de cada uno de nosotros".

Las nuevas medias tienen como objetivo "optimizar los recursos del sistema de salud y evitar los contagios en los hospitales. Los pacientes leves y asintomáticos pueden ser controlados por los profesionales", afirmó Nadal.

El nuevo protocolo consistirá:

Internación hospitalaria : "Cuando el paciente por criterio clínico y requiere internación".

: "Cuando el paciente por criterio clínico y requiere internación". Aislamiento extrahospitalario :" para pacientes leves o asintomáticos que por criterios social no puedan tener un aislamiento domiciliario aislamiento domiciliario".

:" para pacientes leves o asintomáticos que por criterios social no puedan tener un aislamiento domiciliario aislamiento domiciliario". Internación domiciliaria: "Los pacientes con sintomatología leve que son asintomáticos y que pueden cumplir con una serie de requisitos sociales y de infraestructura para aislarse en sus domicilios".

Además, en cuanto a los diagnósticos, se tendrá en cuenta el análisis PCR. Luego de la confirmación clínica epidemiológica, un conviviente de una persona con COVID-19 se considera caso positivo siempre y cuando presente al menos dos síntomas. En este casos no se necesita hacer el PCR y es confirmación clínica epidemiológica.

La funcionaria manifestó que la nueva "guía técnica" se aplicará en todo el territorio provincial.

Criterios para la internación domiciliaria

Consultada sobre cuáles son las condiciones que debe cumplir una casa para la internación domiciliaria, la ministra Nadal respondió: “En primer lugar, todas las personas van a tener una evaluación médica personalizada en un efector de salud, a partir deello se va a decidir el tipo de asilamiento que va recibir”.

“En el caso de que la decisión sea dejar a la persona aislada de forma extra hospitalaria, la misma debe ser menor de 60 años, cursar la enfermedad de manera leve o asintomática, tener sistemas de alarmas previstos para que frente a una complicación puedan tener medios de movilidad y comunicación para poder concurrir a una consulta. En lo posible contar con un baño individual y evitar que el resto de los convivientessean personas de riesgo o sino deben tener adherencia al tratamiento y esa enfermedad compensada”, detalló la funcionaria.

Además, la ministra aclaró que “si cumplen con todos estos criterios clínicos y médicos pero no pueden garantizar el aislamiento o la seguridad de los convivientes, van a aislamiento extra hospitalario en hoteles o lugares adecuados para este fin”.

Nadal resaltó que “en todos los casos, cuando se decida el aislamiento domiciliario, se hará un seguimiento óptimo, al tercer día, al séptimo y al último día del aislamiento o por lo menos dos veces antes de dar el alta y será por vía telefónica, tele consulta o por visitas domiciliarias de las brigadas en el territorio”.

En el caso de los hospitales, es el equipo de salud el que controla a las personas durante su internación.

La importancia de seguir la trazabilidad

El ministro de Gobierno hizo hincapié en que “se mantiene la prohibición de circulación durante la madrugada. Cuando se realice el traslado hacia un restaurante o reserva se debe hacer sin descender del vehículo, está prohibido hacer actividades fuera del lugar de destino. Esto tiene que ver con una cuestión de trazabilidadporque los lugares habilitados gastronómicos tienen registros y declaraciones juradas que nos permiten seguir los nexos”.

“Lo mismo corre para el caso de los deportes, buscamos que la actividad deportiva no sea social, que no hayan reuniones en quinchos o asados luego de la actividad, que no se hagan juntadas de padres mientras esperan que sus hijos hagan una actividad física”, agregó Ibañez.

Avanza el proyecto para que los pacientes críticos no mueran en soledad

La ministra Nadal, consultada sobre proyecto de la diputada nacional Claudia Najul para que quienes estén en etapa crítica estén acompañados por sus familiares en caso de muerte, resaltó: “Se ha generado una comisión de trabajo para poder empezar a trabajar este aspecto, es viable en Mendoza y hay que comenzar a trabajarlo para que los pacientes críticos no mueran en aislamiento. Haremos protocolos para poder hacerlo”.

Cómo se contabilizan los positivos en casas por nexos convivientes

“En todos los casos, tanto los de PCR como por nexo epidemiológico el personal tratante lo tiene que notificar en sistema SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) y firmar una declaración jurada. Se llena una ficha epidemiológica también. Todos los laboratorios habilitados para hacer test tienen la obligación de hacer la confirmación diagnostica en el sistema SISA”, explicó la ministra y agregó que la provincia cuenta con suficiente cantidad de stock de test y que están en compra permanente.

Rotación de DNI

Consultado sobre un pedido en las redes sociales sobre una posible rotación en los días de salidas de acuerdo con la terminación de los DNI, el ministro Ibáñez aclaró: “Se evaluará si existe algún pedido concreto. Por el momento se mantienen los mismos días de salida”.

Ocupación de terapia intensiva al 65%

La ministra Nadal aclaró que actualmente hay 73 personas en terapia intensiva lo que significa un 65% de ocupación. Además, informó que Mendoza trabaja en un protocolo para el manejo de los residuos de personas que tienen COVID-19. “Uno de los cuidados será reservar los residuos 72 horas antes de ser desechados y pronto daremos a conocer el protocolo”.