MendozaNoAcata es tendencia nacional en redes sociales

Un fuerte malestar entre los mendocinos fue motivado por el decreto número 792 del presidente Alberto Fernández que vuelve al Gran Mendoza, Tunuyán y Tupungato a fase 1.

De esta manera prácticamente toda la actividad comercial empresarial, turística y gastronómica quedarán cerradas durante 15 días; según los dictados del gobierno nacional.

Inmediatamente gran parte de la población de la provincia se manifestó en contra en redes sociales y lograron colocar al #MendozaNoAcata como tendencia a nivel nacional.

Las redes sociales se convirtieron en la principal voz de los ciudadanos mendocinos para manifestarse en contra de las restricciones y el cierre de las actividades comerciales.

En diálogo con El Ciudadano, Hugo Laricchia impulsor del #MendoExit, aseguró que la orden presidencial es "más de lo mismo". "Es más de robarnos los respiradores, más de Portezuelo, más de robarnos los fondos, de jodernos con el Banco Nación durante meses. Esto no tiene criterios sanitarios, solo político de hacerle sentir a Mendoza el rigor de no acompañarlo, así de simple".

Hugo Laricchia, creador de #MendoExit

Además Laricchia aseguró que Alberto Fernández eligió a Mendoza de enemiga, "así como eligió al campo, como a los jubilados; los sectores que ellos creen que no se han alineado al régimen populista que han implementado".

Por otro lado llamó a que los mendocinos participen en la marcha #12deOctubre, "me parece bárbara la marcha, la protesta, la desobediencia civil; sobre todo porque creemos que no es facultad del presidente argentino legislar con un DNU sobre la salud en las provincias". Además adelantó que desde la agrupación que compone realizarán una presentación judicial contra la medida: "desconocemos la autoridad de Alberto Fernández".

Además alertó sobre lo que está pasando entre los mendocinos, "no va a haber acatamiento de los mendocinos. Algún comercio puede cerrar por temor a multa. Espero que Suarez no saque a la policía para hacer cumplir el DNU inconstitucional del presidente".

"Si quieren encerrarnos que traigan a la Gendarmería", sentenció Laricchia.

Reacciones en redes sociales