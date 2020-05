"Luciano es un científico y ser humano en potencia"

A principios de mayo, una obra de arte muy especial conmovió a todos, y la historia de Luciano -pequeño oriundo de Agrelo, Luján de Cuyo- comenzaba a resonar en distintos sitios.

La educación en tiempos de pandemia se ha tornado un gran desafío y lo cierto es que no todos cuentan con la conectividad indicada para responder al formato preestablecido. Según comentó la madre del niño, en el asentamiento donde viven no hay conexión a internet, y al no poder acceder al aula virtual, las tareas llegan a través de WhatsApp.

Tanto Luciano como 34 alumnitos más de sexto grado, de la escuela General Espejo, recibieron las tareas de plástica y las indicaciones de la maestra fueron claras: "Hacer una obra con lo que tengas en tu casa”.

Carente de materiales de librería, el niño recreó un dinosaurio de grandes dimensiones en el patio de su casa, con tierra, palitos y ladrillos, y no solo emocionó a su señorita -la cual compartió esta gran obra- sino que a todos los que conocieron la historia.

Reconocimiento y motivación

El poder de la difusión hizo que esta tarea de plástica llegara a un reconocido paleontólogo mexicano, quien interesado en la habilidad de Luciano, le envió un mensaje y planea hacerle llegar uno de sus libros autografiado.

"La historia llegó de Luciano me llegó a través de un amigo y me dejó conmovido profundamente. Creo que es verdaderamente genial poner de manifiesto la naturaleza humana a través de las cosas más simples, como es precisamente manifestar un sentimiento en su más mínima expresión. Y creo que Luciano logró eso", indicó Rubén Rodríguez de la Rosa en CNN Radio Mendoza.

El profesional es de Coahuila, norte de México, y desarrolla su labor en la Universidad Autónoma de Zacatecas. "Hacer un dinosaurio de lodo, en el patio de la casa, pero ir más allá poniéndole color, con los tonos ocres del ladrillo, fue una idea verdaderamente genial", manifestó y sin dudarlo, aseguró que "significa que algo ya trae dentro de sí mismo".

También destacó la reacción de su maestra y la caracterizó como "increíblemente noble al percibir el trabajo de Luciano y cómo con tan poco se puede hacer mucho".

"Es lindo ver que un niño como Luciano ya tenga acercamiento a la ciencia y que sea a través de los dinosaurios", destacó el profesional.

"Un científico en potencia"

"Creo que cuando una idea nace en la cabeza de un niño de 11 años, es como si hubiésemos puesto una semilla en el mejor de los lugares, y que solamente lo que se requiere es regarla continuamente para que esta crezca y florezca", opinó el paleontólogo.

Sin tantas vueltas, indicó que Luciano es "un científico en potencia. Tenemos a un ser humano grande, en potencia" y que el reconocimiento o motivación, a través de un libro o un lindo mensaje, no se debe hacer solo con él sino con "todos los Lucianos que hay en todo el mundo".

Rodríguez de la Rosa, al finalizar, hizo hincapié en que "la parte más bonita de este trabajo, que es desentrañar el pasado de nuestro planeta, es tener un acercamiento con esas personas como Luciano y ver que en el futuro, tenemos ahí a una persona que pronto espero poder llamarla colega". / cobertura Rebeca Rodríguez Viñolo