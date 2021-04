"Las escuelas no son flujo de contagio, cerrarlas sería perjudicial"

Luego de que los ministros de Educación de todas las provincias se reunieran con Nicolás Trotta para evaluar la situación de las clases presenciales por lo que se resolvió que se continúe con las presencialidad cuidada intensificando al extremo los cuidados y protocolos sanitarios.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes de 12:30 a 13:30hs, entrevistaron a José Thomas, director General de Escuelas de la Mendoza, quien brindó un panorama de la situación en las aulas durante la pandemia.

“No solo trabajamos con el Ministerio de Salud provincial, sino también con el Ministerio de Educación de la Nación. La plataforma Cuidar escuela nos permite ver cómo evoluciona cada provincia, eso nos da alguna seguridad o aspecto a ver sobre cómo lo vamos recorriendo" indicó.

Y agregó: "Hemos visto algo positivo y es que las escuelas no han generado contagios más allá de la segunda ola que viene en toda la Argentina" y amplió: "No es un lugar de contagios, entendemos que la escuela no es el problema, sino lo que ocurre afuera de ellas".

"Llevamos un mes de clases, se cumplen los protocolos y diría que son de lo más estrictos. He visitado más de 60 escuelas y se cumplen los protocolos por lo que tenemos que seguir trabajando porque la presencialidad es trascendental para los chicos, después de un año muy complejo que fue el 2020" indicó Thomas.

“Ayer tuvimos una reunión con todos los ministros de la Nación y ninguna provincia está por arriba del 1%. Yo digo que no tenemos que dar números nominales ni nada, porque menos del 1% es bajo, listo".

"Nos tenemos que focalizar si crece y dónde. El seguimiento que estamos haciendo es por localidad y en Mendoza hay zonas que no tienen ningún caso en ninguna escuela, algunas que tengan un poco más".

Thomas agregó que "es interesante replantear esto, la escuela no es el lugar del problema sino de la solución para los chicos. Es el lugar de sociabilización por excelencia y hoy es el lugar más protegido. Además, si los chicos no están en la escuela ¿dónde van a estar?" preguntó.

“Si se contagian más va a repercutir pero con el mismo protocolo que tenemos hoy, porque hoy tenemos contagiados que no pueden ir, se cierran grupos y demás. Pero es necesario, para los más chicos es muy necesario. Para los más grandes también porque sino están en otros lugares donde tienen menos protección. Desde todos lugares es importante que mantengamos la escuela abierta" justificó.

"Pero sin dudas tenemos que ver qué hacemos afuera de la escuela, vemos claramente como no se cumplen los protocolos, el Estado no puede estar controlando todo. El año pasado la sociedad durante mucho tiempo habló de la importancia de la escuela, hubo movimientos de padres, de chicos, de todos los sectores. Es más fácil decirlo que hacerlo, a todos esos sectores les pido que se cuiden" manifestó.

“En octubre dije en un consejo federal, viéndolo después nos dimos cuenta que en Argentina se cerró temprano. Hicimos algo que no es bueno, que hoy lo vemos. Cuando se cerró la escuela fue difícil abrirla, creo que ha habido errores lógico de la ansiedad que había".

Thomas se responsabilizó de la parte que le corresponde e indicó: "No se puede desconocer cuántos pedían abrir todo, el responsable es el que firma, de eso me hago cargo y a sociedad también pedía cerrar".

"Es por eso que creo que hemos aprendido de varias cosas, de lo que pasó en el mundo y de lo que pasó en Argentina".

Y se diferenció de otras provincias ya que "Mendoza pudo abrir escuelas en noviembre, aprendimos de eso y me parece que este mes fue intensivo. La superación humana no se basa en nacer aprendiendo, sino en todo lo que aprende en toda la trayectoria. De la trayectoria COVID que lleva un año tenemos que aprender todos" reflexionó.

Elección de abanderados y escoltas

Thomas respondió a la inquietud sobre que pasará con la elección de abanderados y escoltas del nivel Primario, ya que por el momento no fueron elegidos ni tampoco se ha determinado un orden de mérito, con respecto a eso dijo: "Estamos trabajando en eso, se ha generado debate interno en el equipo y también con supervisores, directores. La meritocracia en primaria es algo que hay que trabajar fuertemente, más en pandemia" indicó.

"La meritocracia tuvo otra condición extra en pandemia, siempre incluye mucho a la casa y las condiciones al nacer. Pero cómo hacés para ser meritocrático cuando el esfuerzo muchas veces no refleja lo que ocurrió y los resultados académicos son los que miden abanderados".

"Además la escuela tiene un problema de segregación socioeducativa profunda sin pandemia ya que cuesta mucho igualar las condiciones para los chicos y eso en pandemia se profundizó claramente, entonces ¿cómo nosotros vamos a elegir a un abanderado como antes? eso lleva una construcción y debate complejo, en una Argentina que no tiene resulto lo que es meritocracia en educación" espresó.

"No queremos tener otro conflicto con esto ni ser injustos con los chicos, pero si habrá elección de abanderados y escoltas, va a haber una resolución al respecto".

Aumento en las cuotas de colegios privados

Con respecto al aumento en las cuotas de los colegios privados Thomas manifestó : "Yo no voy a defender a la educación privada de lo que ocurrió y no. En términos generales de educación más del 90% del presupuesto va a salario docente, eso se pagó durante todo el año pasado".

"El año pasado no hubo aumento para esa banda equidad, si uno suma que ha habido dos actualizaciones una antes del arreglo salarial con docentes o el decreto en este caso y otra después, se tiene en cuenta que la anterior era para equiparar todo lo que había aumentado en servicios y demás gastos. Otra para equiparar el salario docente" aclaró.

"El número final tampoco es tan alto respecto de la inflación final en Argentina. No está fuera del contexto, más allá de que a todos nos enoja que la nafta aumente, en adelante vemos la realidad argentina. Hay muchas escuelas privadas al borde de cerrar y a uno le toca como funcionario pararse en el medio, así sacamos la resolución" indicó.

"Creo que no hay límite, sino construcción porque seguimos aprendiendo, seguimos midiendo y viendo cómo evoluciona" dijo sobre el indicador para cerrar una escuela y amplió que "el corte no sería para todo Mendoza junto, todo depende de cómo evoluciona".

"Es un trabajo conjunto día a día, sabemos los números que importan que es cada cuanto se duplican los casos, las camas de terapia pero hay que ver cuánto incide en eso la escuela y el costo beneficio de cerrar o no. Hemos visto el año pasado que el cierre tiene un costo altísimo".

Con respecto a la vacunación docente Thomas expresó: "Colocamos las que nos mandaron de Nación, terminamos con el primer grupo. No hay más vacunas ahora, la decisión es vacunar a los mayores de 60, también para que las escuelas estén abiertas".

"Los docentes piden más vacunas hoy, el operativo superó las expectativas. La coordinación con Salud fue excelente, en una semana vacunamos a 15 mil docentes del primer grupo. Fue muy grande el operativo en el Arena Aconcagua, llegando a 5 mil vacunas en un día, pero se replicó en muchos departamentos y el funcionamiento fue muy bueno, con gran coordinación", cerró Thomas.