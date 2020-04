¡Importante! Trasladan la guardia y los consultorios de la Clínica Francesa

En la Clínica Francesa tres médicos dieron positivo de coronavirus y el director de la misma, Augusto Bosshardt, no dudó en afirmar en radio Nihuil que "hay circulación comunitaria del virus" y que "no es la única clínica con personal de salud con contagiados".

“En la actualidad tenemos tres médicos positivos. Los dos primero médicos que han dado positivo han estado en contacto con extranjeros y el tercero seguramente ha sido producto del contacto con los otros dos médicos que son positivos. Están muy bien. Había una colega que estaba un poco más complicada, pero cursa muy buena evolución y los otros dos colegas están asintomáticos en la actualidad", detalló el doctor.

Pero desde el Ministerio de Salud desmintieron las declaraciones del doctor. El subsecretario de Salud, Oscar Sagás, aseguró que el funcionario habla a título personal, pero sí confirmó que tres profesionales del sanatorio están infectados.

A raíz de los contagios, la clínica cambió su modalidad de atención. La guardia y los consultorios fueron trasladados al edificio de la calle Colón. Los consultorios del edificio que queda sobre la Costanera, no están funcionando, y en internación solo seguirán con los once pacientes que ya se encontraban allí. "No estamos recibiendo nuevos pacientes, por ahora”, enfatizó Bosshart.