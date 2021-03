La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) realiza en la mañana de sábado su tradicional desayuno con empresarios y políticos en un contexto especial por la pandemia del coronavirus. Además por primera vez en 10 años, este evento contará con la presencia de un presidente. Alberto Fernández será la figura excluyente de la jornada junto a los ministros del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien está en Mendoza desde el viernes.

Desde el predio del INTA en Luján de Cuyo, los funcionarios políticos comienzan a acercarse con la expectativa por el discurso de Alberto Fernández, sobre si realizará anuncios para el sector y para Mendoza.

En transmisión en vivo para CNN Radio Mendoza, el intendente del departamento San Rafael Emir Félix indicó: "Esperemos que haya respuesta para el sector vitivinícola y en especial al vitícola, ya que se vive una situación muy difícil para los productores en cuanto a los precios de cosecha que genera una expectativa pero después son otras sobre todos los plazos de pago".

"Espero que la industria la agricultura y el estado, tanto provincial como nacional, hoy pueden articular todas las medidas posibles para que sea una solución de fondo porque hay un agonizar lento y silencioso en muchos productores vitícolas de la provincia".

Y completó "digo un agonizar lento porque ha bajado la rentabilidad y no encontramos la salida para que no se pierda esta red social que conformaba la agricultura con el pequeño productor, el mediano productor y grandes productores que no son bodegueros".

"Ya que los pequeños productores llegan con su uva a la bodega y tienen una producción muy débil en la cadena de valor, no pueden defender el precio del vino en una botella" y agregó "esperemos que se pueden articular medidas para que ese agonizar no esté más" cerró Félix.

Por su parte el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar indicó: "la esperanza es lo último que se pierde" con respecto a limar asperezas entre oficialismo y oposición, "venimos con la ilusión de escuchar el discurso del presidente Alberto Fernández, de nuestro gobernador Rodolfo Suarez y de la gente de la COVIAR por lo que tenemos muchas expectativas".

"Necesitamos una fuerte apuesta para lo que son las economías regionales, no solamente el vino y otras producciones que necesitan el respaldo local y por eso es importante que el Gobierno nacional mejore esas economías".

"Y otras Portezuelo del Viento, las Rutas Nacionales, esperemos que haya algún anuncio para que se pueda vincular las economías regionales y así a Mendoza le puede ir mejor" cerró García Zalazar.