¿Es ilegal incumplir con el aislamiento?

Con el objetivo de disminuir contagios y descomprimir el servicio sanitario, Argentina volvió a optar por el confinamiento estricto, durante nueve días.

Similar a lo ocurrido en el 2020, se restringió la circulación e instó a la mayoría de los sectores a optar por la actividad remota.

Lo cierto es que el panorama causó malestar, al punto tal, que el 25 de mayo decenas de trabajadores se autoconvocaron en una marcha federal contra las restricciones implementadas.

Frente a esto, CNN Radio Mendoza consultó al doctor Alejandro Pérez Hualde -abogado constitucionalista y exministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza- si es ilegal o no incumplir con el aislamiento.

Alejandro Pérez Hualde.

“Nos estamos rigiendo desde hace un año y medio por decretos de necesidad y urgencia, que están previstos para momentos de urgencia, pero no para una situación que ya tiene un año y medio", comenzó.

Aclaró que "la ley que rige los DNU dice que el Congreso debe aprobarlos, con mayoría absoluta de ambas cámaras, y no tenemos ninguna aprobación de ninguno de ellos".

“Tenemos el apoyo de una comisión bicameral donde las provincias estamos escasamente representadas. Hay solo ocho. Tenemos un pronunciamiento por resolución del Senado en la Nación, donde sí estamos representados, pero faltaría ver qué dicen los diputados", argumentó sobre la misma idea.

Remarcó que tenemos DNU "que se están dictando en infracción a la Constitución, que impone la necesidad de que el Congreso esté paralizado, de que no sea posible usar los procedimientos ordinarios para constituir las leyes y resulta que el Congreso está sesionando".

En la misma línea, el letrado consideró que "estamos en una contradicción, esas normas carecen de legitimidad constitucional".

Medidas restrictivas

A su vez, advirtió que otro aspecto "grave" es la "racionalidad en las medidas".

"Debería haber 24 estrategias, porque cada provincia tiene su autonomía y puede apreciar la forma en que se enfrenta la pandemia en su ciudad. Dentro de Mendoza, ¿es igual lo que está pasando en Alvear, en Lavalle? No es así, hasta los municipios pueden ejercer su autonomía para dar la respuesta adecuada", aseguró el abogado constitucionalista.

Comercios “no esenciales” advirtieron que el 31 de mayo volverán a abrir.

Sobre los "tres días hábiles" -tras decretar el feriado puente del 24 de mayo- advirtió: "Tres días hábiles son para los abogados, empleados públicos. Para la gente que vive el día a día, son nueve días largos".

"¿Cómo hace el que vive de la changa diaria? Con la desocupación del 20%, con el 50% de pobreza, ¿cómo van a encerrar a la gente? El único que puede hacer esto es el empleado público, el que va a cobrar igual", enfatizó.

"Con un DNU no se puede establecer privaciones de la libertad"

Pérez Hualde también fue consultado sobre las posibles sanciones que podrían aplicar a quienes incumplieron el decreto.

“La doctora Alejandra Mauricio dictó una sentencia, a fin del año pasado, donde anuló una de estas sanciones, porque con un DNU no se puede establecer privaciones de la libertad, porque eso tiene naturaleza penal. Entonces, no se puede crear el delito, no se puede decir que lleno una figura penal con un DNU", informó.

Decenas de vecinos se reunieron en la Peatonal, para ser parte de la marcha federal “25M”.

Por último, señaló "Suarez (gobernador de Mendoza) ha sido prudente en algunos temas, como el educativo. No me voy a pelear por tres días de clases de una burbuja. Pero en lo otro, creo que el gobierno de la provincia debería buscar el respaldo de la Legislatura, que es la que debería decidir si continúa o no y en qué términos. Y cada municipio, según su realidad, también tiene que tener su capacidad de decisión, porque no estamos todos igual".