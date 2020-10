"Empoderamos al ciudadano para que disponga de su pleno derecho de libertad”

El Gobernador Rodolfo Suarez participó este mediodía de forma virtual del Almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio de San Rafael. Del evento participaron autoridades, dirigentes gremiales, empresarios, funcionarios provinciales y municipales, además de legisladores.

El mandatario realizó un repaso sobre el trabajo y las inversiones que se realizaron desde el Gobierno provincial en el departamento. Se manifestó sobre la obra pública y de las estrategias para reactivar la economía. También habló del empleo que proyectan para el sur de Mendoza.

Sobre la controversia que se generó con el Gobierno de la Nación con respecto a la acatación parcial a las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández, Suarez defendió su postura al indicar que "hemos procurado tener más apertura de la economía de lo que se ha visto en el resto del país. Desde el primer momento hemos creído en la necesidad de empoderar al ciudadano para que disponga de su pleno derecho de libertad".

Para dar inicio al evento el presidente de la Cámara,Nicolás Martínez manifestó: “Creo que es un momento de plantear esquemas, es decir, de dar un discurso conceptual, más de ideas generales que de planteos puntales, ya que las circunstancias así lo ameritan. Son momentos muy duros y difíciles que sirven para replantearse el real funcionamiento de los distintos sectores”.

A su turno, el Gobernador Rodolfo Suarez saludó “a quienes me han convocado y al resto de las autoridades y ciudadanos presentes. Me hubiese gustado estar de forma presencial pero las circunstancias no lo permiten y en cuanto se pueda voy a reactivar mi despacho allá tal como lo anuncié en la campaña”.

“Además, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las personas que vienen desarrollando los llamados servicios esenciales, fundamentalmente al personal sanitario en todos sus escalafones, a la policía y a los maestros. También, quiero acercar mis condolencias a los familiares de las personas que han fallecido a causa del coronavirus en nuestro querido Sur mendocino”, agregó el mandatario.

Laboratorio de biología molecular del Schestakov

Sobre las inversiones que se han realizado en San Rafael en materia de salud, el mandatario señaló: “Este presupuesto ha permitido financiar el fortalecimiento del laboratorio de biología molecular del Hospital Schestakow, que se puso en funcionamiento al principio de la pandemia. En este momento, se está equipando el Laboratorio del Sur (LAPROMED) que se sumará a la red supervisada”.

“En la distribución de refuerzos financieros originados por la emergencia económica, se ha destinado a la Región Sur 197,5 millones de pesos, de los cuales el 61% fue a los hospitales y centros de salud radicados en San Rafael”, agregó Suarez.

Rodolfo Suarez en el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Refuerzos en el sector sanitario

“Como parte de la estrategia sanitaria, se está llevando adelante una intervención territorial masiva que ha logrado, hasta la fecha, llegar a 4.084 domicilios que ha implicado el control de 20.805 personas”, indicó el mandatario en relación a la lucha contra el coronavirus.

“Hemos reforzado el personal sanitario con unas 45 personas más para el Hospital Schestakow. A su vez, el área sanitaria de San Rafael sumó 35 profesionales, lo que totaliza unos 80 profesionales más en el sistema. Ampliamos las camas críticas, en el Sur hay 15 camas críticas nuevas en el sector público, y 25 en el sector privado, que hacen un total de 40 camas UTI”, sumó el Gobernador.

En materia de insumos, Suarez detalló que “en el Hospital Schestakow se invirtió 18,5 millones de pesos en equipamiento de protección de personas, destinado a los profesionales del nosocomio. Y 8,8 millones para la detección del virus en insumos de laboratorio”.

“Quiero destacar que hemos seguido las obras de ampliación del Hospital Schestakow. Entre lo que se ha invertido hasta el momento y lo proyectado en el presupuesto 2021, se destinará un monto de 360 millones de pesos para su recuperación y modernización”, adelantó el jefe del ejecutivo provincial.

Educación a través de aulas virtuales

En referencia a la educación, el Gobernador sostuvo que “la emergencia nos puso el desafío inmediato de trabajar para asegurarnos que todos los estudiantes de la provincia tuvieran acceso al sistema educativo. Entre las estrategias para llegar a todo el universo escolar se desarrolló un sistema de cuadernillos y se creó una plataforma para que alumnos y docentes pudieran vincularse a través de aulas virtuales”.

El trabajo policial en pandemia

“La pandemia nos ha obligado a desdoblar el trabajo de las fuerzas de seguridad para mantener el inusual despliegue de controles sanitarios. Asimismo, hemos hecho un gran esfuerzo y lo seguiremos haciendo, como muestra el proyecto de presupuesto 2021, para mantener la política de equipamiento que capitalice profesionalmente a la policía con tecnología de punta”, explicó Suarez sobre la seguridad en el Sur provincial.

Apertura de la economía

“En Mendoza, durante este tiempo y en la medida en que el sistema sanitario lo ha ido permitiendo, hemos procurado tener más apertura de la economía de lo que se ha visto en el resto del país. Desde el primer momento hemos creído en la necesidad de empoderar al ciudadano para que disponga de su pleno derecho de libertad”, detalló Suarez

En relación a los resultados de las decisiones que toma el Gobierno provincial, Rodolfo Suarez remarcó que “la estrategia ha sido un camino acertado, porque hemos tenido hasta aquí resultados sanitarios similares al de las otras provincias grandes, incluso en algunos casos mejores, pero dándole a los que más necesitan la oportunidad de salir a trabajar para sostener a sus familias”.

Más empleo para San Rafael

“San Rafael es el único departamento que tiene proyectos en las 7 líneas de trabajo de Mendoza Activa, con un total de 140, de los cuales 33 están en etapa de preadjudicación y adjudicación. Esto significa 170 millones de pesos en reintegros que traccionarán una inversión de 618 millones de pesos en el Departamento”, indicó el Gobernador.

En materia de empleo, Suarez puso en valor la puesta en marcha del Programa ENLACE. En este sentido, explicó que “en San Rafael tenemos 3.590 inscriptos. Además hemos lanzado el Programa REINVENTA, de articulación entre la oferta y la demanda de mano de obra agrícola para el periodo de cosecha y acarreo 2020-2021, con 339 inscriptos en San Rafael”.

Central Termoeléctrica, obra prevista

Sobre la obra pública en el Sur, el Gobernador señaló que “con Portezuelo del Viento y El Baqueano queremos recuperar el ciclo virtuoso de construcción de represas hidroeléctricas en Mendoza que se mantuvo por 40 años, haciendo una represa cada 5 años, hasta que se detuvo en 1994”.

“Una obra importante que está prevista para desarrollarse en el Departamento, es la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado San Rafael, que se localizará sobre la ruta nacional 146, a 15 km de Monte Comán, cuya Declaración de Impacto Ambiental ya está emitida”, aclaró Suarez.

“En lo que concierne al Aeropuerto de San Rafael, su reparación está dentro de los planes del Ministerio de Transporte de la Nación. Lo venimos charlando personalmente con el Ministro Mario Meoni y con las autoridades de Aeropuerto Argentina 2000 para que sea priorizado”, dijo el jefe del ejecutivo provincial.

Proyectos para cuidar la vitivinicultura

En cuanto a la vitivinicultura, se destinaron más de 1.300 millones de pesos para los operativos de cosecha, acarreo y elaboración a tasa subsidiada por el Fondo de la Transformación.

“Próximamente vamos a enviar a la Legislatura provincial el proyecto de Ley de factibilidad agrícola, que tiende a preservar nuestro ambiente, cuidar el agua y dar previsibilidad económica a futuras inversiones”, comentó Suarez.

Además, agregó que “a pesar de las restricciones presupuestarias, hemos comenzado con la defensa activa de nuestros cultivos a través de la lucha antigranizo. Este año, en forma excepcional, atenderemos las contingencias con el Fondo Compensador Agrícola, donde se inscribieron más de 3.500 productores”.

“Junto con el Clúster Ganadero y la Cámara de San Rafael y Alvear, se firmó el convenio para el mantenimiento y reparación de los caminos ganaderos de la zona. Los trabajos de la Dirección Provincial de Vialidad han alcanzado los 2.300 km intervenidos, que corresponden al 41,3% del total de caminos de la zona Sur”, afirmó Suarez.

Área libre de Lobesia Botrana

Finalmente, el Gobernador dijo que en lo que respecta a Lobesia Botrana, “se ha sacado de cuarentena a 7 distritos, y estamos planificando completar todo el Departamento para avanzar hacia el reconocimiento de área libre de esta plaga”.

“Pocas ciudades intermedias del país tienen el desarrollo del sector agrícola, industrial y de servicios como San Rafael. Merece que la identidad cultural y social que tiene hace décadas, sea reconocida y potenciada desde Mendoza. Es una estrategia que debemos profundizar desde la Marca San Rafael, que implique no sólo una maniobra de promoción turística, sino un concepto más amplio que incluya valores e identidad”, cerró Suarez.

Nueva modalidad del almuerzo

Ante la imposibilidad de realizar el encuentro de forma presencial debido a la pandemia, desde la organización se le propuso a la comunidad acceder a una amplia variedad de productos, promociones y propuestas que abarcan desde entradas como fiambres, empanadas y bocados, platos tradicionales e interpretaciones de autor, postres, dulces y helados, hasta descuentos en vinos de bodegas locales.

Todo esto se podrá disfrutar en restaurantes y casas de té o adquirir en establecimientos gastronómicos a través de la modalidad delivery o pase y lleve. Además, se suma la propuesta de aprender a cocinar desde casa mientras se participa del evento.