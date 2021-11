Zaira Nara habló después de la polémica entre Wanda e Icardi

Cuando estalló el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Zaira Nara siempre se mantuvo en silencio. También corrieron fuertes rumores de crisis en su matrimonio, luego de que acusaran a su marido como el 'cómplice' del encuentro entre el jugador del PSG y la actriz. Sin embargo, el fin de semana pasado ambos se mostraron juntos en las redes y anoche, en el programa de Germán Paoloski habló de su familia.



Este jueves por la noche, la hermana de Wanda estuvo de invitada a No es tan tarde por Telefe y, entre otras cosas, confesó que “siempre tuvo una buena relación” con Maxi López y también se refirió al escándalo en el matrimonio de su hermana. También el conductor del programa aclaró que ella era una de las primeras invitadas pero después de la polémica decidieron tomarse una “pausa”. Motivo por el cual ella pidió perdón y narró:“Me preguntan en la calle, te juro”, reconoció, con vergüenza.

“Me preguntan. Me dicen ‘yo soy wandagate’ y no se qué. Y yo estoy como ‘no me digan nada que me hace mal’”, aseguró.

“Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”, señaló.

También se refirió a su padre, quien días atrás presentó a su nueva novia: “Yo creo que lo hizo de buen padre para tapar un poco el quilombo de Wanda. Yo todos los días me levanto y digo ¿qué más?”. Por otro lado, Zaira aclaró que no está casada con Jakob von Plessen.

Zaira desmintió los rumores de separación de Jakob Von Plessen



“Nosotros no estamos casados. Para mí, una vez que tenés hijos, chau; ¡no te casás más! No me parece hacerlo por los hijos. Si te casás, tiene que ser por la pareja, por el amor de la pareja, no porque ‘me lo pidió la nena’”. Y también aclaró que sigue enamorada “como el primer día”.