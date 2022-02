Yao Cabrera: "Vi la luz, estoy seguro que estuve muerto"

El youtuber uruguayo Yao Cabrera fue noticia la semana pasada por haber caído de un tercer piso en Villa Carlos Paz. Ahora el influencer contó que vio la luz al final del túnel.

Yao admitió que la recuperación es larga y todavía “estoy como un niño enfermo, me traen la comida a la cama”.

“Me desvanecí antes de caerme. Primero perdí la conciencia y después me caí. Mi codo se dio contra la costilla y mi cabeza se golpeó con el suelo. Estaba entrenando tres veces por día y yo soy vegano, no suplemento la carne con nada”, especuló el uruguayo en una entrevista con Radio Mitre.

Ante lo sucedido Cabrera fue más profundo al manifestar: “Y te voy a contar algo que me da miedo. Sentí que me moría. Vi todo blanco y a mi abuelo, que en paz descanse, que me abría la puerta. Fue una sensación horrible”.

“Vi la luz, estoy seguro de que vi la luz, que vi el cielo, estuve muerto, a ese nivel y por eso no me dieron el teléfono apenas desperté, ¿estoy vivo? le pregunté a mi papá”, admitió el youtuber.

La pelea entre El Chino Maidana y Yao Cabrera estaba planeada para marzo,

Yao reflexionó que “lo único que siento es que me salvé de irme del otro lado. Yo que tantas veces jugué con esto, ahora los entiendo”.

“Si fuese algo fingido tendría mil videos... Lo más impactante para mí es que no tengo un video de mi caída”, cerró Cabrera.

La aclaración del youtuber se debe al hermetismo del entorno y la poca información sobre el accidente, y que varios usuarios de Twitter pusieron en duda el hecho y recordaron que tiempo atrás Cabrera fingió haber sido asesinado por sicarios.

Cabrera se mantiene activo en redes, y antes del accidente compartió con sus miles de seguidores un poco de su rutina de entrenamiento, como así también de su dieta balanceada, con la cual se preparaba para enfrentar en el ring a Marcos 'El Chino' Maidana.

El encuentro estaba programado para el 5 de marzo próximo, en la ciudad de Dubai. Sin embargo, el estado de salud de Cabrera hizo que Maidana no quiera pelear con el uruguayo.