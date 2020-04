Will Smith hará una serie por Snapchat

A través de la red social Snapchat, Will Smith realizará una serie de 12 capítulos desde su casa.

Will from home (Will desde casa) se titulará el show que seguirá la vida cotidiana del actor y los integrantes de su familia.

Sean Mills, responsable de contenido original de Snapchat, le dijo al medio especializado The Hollywood Reporter que la idea de la serie evolucionó de conversaciones entre la compañía y la productora de Smith, Westbrook Media. “Will estaba experimentando un fuerte impulso creativo y le entusiasmó hacer algo con eso en una manera nueva y diferente”, señaló.

Will from home se emitirá lunes, miércoles y viernes y contará con la participación de algunas celebridades desde sus casas.