Wanda se filmó sin filtros y le dedicó un mensaje a los que la critican

Cansada de las reiteradas críticas, Wanda Nara (34) se filmó frente al espejo en ropa interior y le dedicó un extenso mensaje a los heaters.

El posteo lo hizo en su cuenta de Instagram, en el marco del Día de los enamorados. "Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente, mi cuerpo vivió 5 embarazos, 5 cesáreas y aunque podría permitírmelo, no tengo ninguna extensión de piel, ninguna lipo", escribió al comienzo.

"Esperé... baje 5 veces de peso, escuche criticas y más criticas (casi siempre de mujeres)", advirtió y si bien dejó en claro que no tiene cirugías para mantenerse, "apruebo todo lo que nos haga sentir mejor".

Remarcó que los comentarios negativos no la afectan, al indicar que lo que la diferencia "es mi personalidad, mi seguridad, eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque... muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad, esa te gana o te pierde para siempre".

Mensaje fogoso por San Valentín

Si bien con este primer posteo hizo hincapié en el amor propio, luego la rubia le dedicó un mensaje a su pareja Mauro Icardi, que dio mucho que hablar. El mismo estuvo acompañado por una foto de Wanda sosteniendo una de sus especialidades: la torta oreo.

"San Valentín es... Cocinarle todos los días a tu amor, esperarlo con los mejores sándwiches de milanesa preparados por mí a las 3 am después de un partido", comenzó y luego subió un poco el tono.

En 2014 se casó con Mauro Icardi, a quien actualmente representa.

Se mostró como una gran cocinera y cumplidora de antojos del jugador del Inter y luego se definió como "la mejor en la cama". "Todo lo demás lo compra él con su tarjeta", confesó.

Sus seguidores no hicieron más que celebrar la sinceridad de la modelo.