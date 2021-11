Cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad, la novela Nara-Icardi-Suárez sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Días después de haber anunciado con lágrimas, amor y cartas cruzadas su reconciliación, la pareja de Wanda y Mauro volvió a separarse.

Después de varias idas y vueltas y mientras Icardi buscaba demostrar públicamente su amor por Wanda, el matrimonio anunció hace unos días su reconciliación. En su cuenta de Instagram, la empresaria admitió que llegó a pedirle el divorcio a su esposo, pero que finalmente decidió darle otra oportunidad. “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, comentó.

Pero el 'culebrón' denominado Wandagate tiene un nuevo capítulo, la hermana de Zaira viajó sola a Milán en medio de rumores que indican que habría recibido un llamado que le aseguró que su marido y la actriz Eugenia China Suárez tuvieron un encuentro en un hotel de París el último fin de semana de septiembre.

"A Wanda le llegaron muchos mails con lujo de detalle. Detalles que solo podrían saber la China e Icardi", contó la panelista Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, y continuó: "Un amigo de la China llamó a Wanda y le dijo que ella estuvo ese famoso fin de semana en París en un hotel, y que Icardi le habría pagado el pasaje".

En esta versión aparece involucrado Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, quien fue señalado por Amalia Granata como el 'cómplice' de Icardi en su infidelidad cuando Wanda y su hermana habían viajado junto a sus hijos a Italia. Latorre contó que se comunicó con Granata para saber quién era su fuente, pero que solo le dijo que “es una persona que nada que ver con los medios”.

“Wanda está buscando pruebas”, sentenció Yanina sobre el supuesto encuentro. “O sea, que hubo sexo…”, comentó Pía Shaw.

Además, la panelista de Los Ángeles de la Mañana afirmó que la China Suárez le envió un video al delantero del PSG donde se muestra practicando la autosatisfacción.

En ese sentido, agregó que la actriz habría mandado material similar a otros cuatro futbolistas de la Selección. "Hay tres botineras, que no voy a decir los nombres... Uno ya fue mencionado. Su mujer ya estaría sola en Puerto Madero, cerró su Instagram, pero no blanqueó la separación", indicó Latorre.

Por el momento, Wanda se encuentra por cuestiones laborales en Milán, muy cerca de sus hijos que actualmente están con su padre Maxi López, lo que no sería del agrado del delantero del PSG y habría sido otro de los motivos de la separación ¿definitiva? de la pareja, sólo el tiempo lo dirá.