Wanda Nara se reconcilió con Mauro Icardi, pero no terminaron sus problemas. Es que la mediática y empresaria arrastra una causa legal de vieja data con Maxi López, por el bozal legal que le puso su ex marido para que no hablara de su divorcio. Los abogados del futbolista iniciaron una demanda por sus violaciones a la medida y ahora la Justicia dio su veredicto a su favor.

En 2013, a través de sus abogados, Maxi López intimó a Wanda Nara a no hablar públicamente de su divorcio, caso contrario debería enfrentar una multa elevada en dólares. Cuando se interpuso esta medida cautelar, la representante de la mediática Ana Rosenfeld presentó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para apelar esa medida. La abogada, confiada en sus actos, le habría dicho a Wanda que ante esto, el “bozal legal” quedaba suspendido hasta que se expidiera la Corte.

Wanda Nara y Maxi López en épocas de pareja

Los abogados de López, Andrés y Manuel Beccar Varela, dio cuenta en la Justicia de las violaciones que hizo Wanda a la medida interpuesta para que no se ventilaran en los medios ni en las redes sociales asuntos vinculados al divorcio para preservar a los hijos de la ex pareja. Se dispuso una multa de 50 mil dólares por cada infracción que, ahora que se constataron tres faltas, deberá pagar la mediática.

El fallo judicial con el revés para la empresaria

El proceso judicial siguió su curso normal, en principio en la Cámara de San Isidro, después por la Suprema Corte, ambos tribunales fallaron en contra de las observaciones de Wanda, quien, como último recurso, presentó un “recurso de queja” ante el máximo tribunal de la nación, que tampoco prosperó y de ese modo quedó firme el pedido de Maxi y su ex deberá pagar esas tres multas de 50 mil dólares cada una (o su equivalente en pesos, alrededor de 14.928.135)

Más allá de este incidente judicial, López aclaró en reiteradas oportunidades que no le guarda rencor a Wanda, es más, durante el escándalo que se desató por la separación de la mediática y el delantero del París Saint Germain, mantuvo prudente y, según sus allegados, le ofreció ayuda a su ex esposa en tan difícil momento.

Tras el posteo en el que Wanda comunicó su reconciliación con Icardi, López publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que se pueden a los tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto, jugando despreocupadamente al fútbol. "Ni bajar las valijas, que ya se arman los arcos con guantes de box. Zapatazo de Valu, no pasa ni el wifi por ese arco, Coki", comenta orgullos el padre del trío.