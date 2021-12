Wanda habló sobre la charla de la China con Fantino

Wanda Nara rompe el silencio luego de la entrevista que China Suárez le dio a Alejandro Fantino y minimizó el asunto diciendo: “No tengo nada para decir” y concluyó que en encuentro que tuvo con la actriz “aclaró todas las dudas”.

A partir de las declaraciones de la esposa de Benjamín Vicuña la polémica volvió al ruedo y la palabra de la mediática era la más esperada. "Me llegaron pedacitos muy esporádicos, pero no tengo nada para decir. Me parece perfecto que ella salga a hablar lo que quiera".

En primer término la mediática comenzó minimizando el asunto pero luego remarcó una crucial diferencia con la China: "Yo fui muy sincera con lo que dije, demasiado. Porque podría haber obviado, no le dije a Susana que no me pregunte".

El encuentro

Sobre el encuentro entre ambas recordó el momento: “La fui a ver a la casa. Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Si tenía dudas sobre ciertas cuestiones quería aclararlo con ella. De hecho todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella” y afirmó que personas de su entorno quería reunirse y hablar con ella: “Después por otras cuestiones que quería hablar mi hermana, yo me abrí”.

A raíz de esto explicó que ella resolvió sus temas y dejó de ser “intermediaria”: Cuando sentí que pasaba a ser una intermediaria les dije ‘chicas, estos son los teléfonos, se comunican” expuso.

Finalmente, aseguró que sobre su postura en el mediático terminó. “Lo hice para poner paños fríos porque sino se hace interminable”.