Wanda Gate: Zaira Nara apoyó un mensaje contra la China Suárez

Sin dudas el escándalo mediático por la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi que incluyó a Eugenia China Suárez seguirá sumando capítulos e incorporando protagonistas al culebrón del año.

Zaira Nara, hermana de la mediática y a su vez muy amiga de la exCasi Ángeles, le mostró su apoyo incondicional a Wanda e indignada con la situación decidió expresarse directamente.

La conductora aprovechó una picante publicación que Connie Ansaldi hizo en Twitter que no pasó desapercibido en el mundo virtual por el Me Gusta, dejando en claro su postura con respecto al proceder de quien ¿era? su amiga.

"A mí me importa tres pepinos si es un hombre o una mujer, no sean papanatas. De Benjamín Vicuña escribí lo mismo… No es amor, es un patrón malvado de conducta", arranca el mensaje de la periodista en la red del pajarito que recibió corazoncito de Zaira.

Una vez te puede pasar; dos es raro; si te pasa tres veces tenés una patología jodida", cerró la periodista, en referencia a la incidencia que habría tenido la China en la ruptura de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal y luego en la de Pampita y Benjamín Vicuña, las dos familias que, según el contundente mensaje de Wanda, la actriz “se cargó por zorra”.

Si bien en las últimas horas Mauro realizó una catarata de posteos en busca del perdón de su mujer, lo cierto es que Wanda no se ha expresado ni manifestó muestras de acercamiento por parte de sus redes sociales.