Wanda Gate: aseguran que hay fotos "sin ropa" entre la China y Mauro

La novela del Wanda Gate sigue sumando capítulos con el correr de los días, este martes 19 revelaron algunos periodistas que ya circulan las fotos "sin ropa" que la China Suarez le habría mandado a Mauro Icardi durante su coqueteo. Así la esposa del futbolista -según informaron- no solo se habría enfurecido por los chats vía Telegram, sino por las imágenes que encontró en su teléfono durante el fin de semana.

En el programa Mañanísima, su conductora Carmen Barbieri expresó en horas de la mañana: "Yo recibí unas fotos de La China desnuda, divina... ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó. Y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’, que La China le había mandado a Icardi”. Asimismo, agregó: "Estoy segura de que algo encontró para que haya esta crisis, no sé si están separados”.

También la panelista del ciclo de Ciudad Magazine, Estefanía Berardi confirmó esta noticia, al mencionar que tiene en su poder las imágenes que la artista de 29 años le mandó al futbolista.

Por otra parte, afirmando la polémica noticia -que enciende nuevamente la llama de la discordia- la periodista Marina Calabró contó que una fuente muy cercana a Wanda Nara le aseguró que verdaderamente existieron esos videos y fotos con contenido subido de tono: “Es una fuente cercanísima, inobjetable, que lo último que querría es perjudicar a Wanda y a su familia”, manifestó.

La famosa pareja pasa por rumores de separación luego de que Wanda hiciera pública un storie -en donde sostuvo "Otra familia más que te cargaste por zorra"- y en donde luego de la misma, los portales de chimentos confirmaran que la tercera en discordia había sido Maria Eugenía ´La China´ Suarez.