Votó Mirtha Legrand: "Anoche no pude dormir de la emoción"

Como de costumbre en un día de elecciones, los famosos están en boca de todos a la hora de votar. En este caso fue nada menos que Mirtha Legrand, que no quiso perderse de los comicios y le pidió a su chofer que la lleve, a pesar de no tener obligación por su edad.

A la diva le tocó en La Rural, en el barrio porteño de Palermo, pero en esta oportunidad tuvo breve contacto con la prensa y se fue rápidamente para volver a su departamento y continuar con su recuperación después de que le colocaran dos stents en el corazón.

A pesar de eso Mirtha sí habló sobre la elección y, en diálogo con Teleshow, expresó que ya tenía definidos a sus candidatos antes de ir a votar. "Anoche no dormí por la emoción de votar. Voté en La Rural y me acompañó Elvira, una enfermera y mi chofer Marcelo", dijo la emblemática conductora que asistió con un impecable look en color turquesa.

Por otro lado comentó a los medios sobre su paso por el predio y se mostró entusiasmada. "Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! Y me saqué muchas fotos", contó Mirtha.

En cuanto a su estado de salud, Legrand indicó que sigue "recuperándose", ya que el 30 de septiembre tuvo que ser atendida de urgencia tras descomponerse. A partir de ahí, los estudios determinaron que tenía una obstrucción coronaria, motivo por el cual se le colocaron dos stents.

Lo cierto es que fueron tiempos de mucho susto para toda la familia, pero afortunadamente todo salió bien y desde ese momento la diva de la televisión argentina permanece en su departamento ubicado en Avenida del Libertador acompañada por las personas que trabajan con ella desde hace años.

También están en contacto permanente su hija, Marcela Tinayre, y sus nietos Juana y Nacho Viale. Según comentaron, la visitan, hablan por teléfono y hasta por mensajes en WhatsApp.

Todos expresaron su preocupación y a la vez el enorme cariño hacia Mirtha, pero además Juana la reemplaza desde hace un año y medio en sus clásicos programas hasta que ella decida volver, ya que por la pandemia de COVID-19 no le quedó otra opción. "Voy a volver cuando me sienta segura", dijo en julio.

Ahora su regreso a la televisión se demoró aún más por su intervención coronaria, pero eso no frenó a la conductora para cumplir con su deber cívico y emitir su voto en el marco de las Elecciones Legislativas 2021.