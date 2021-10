Volvió la paz entre Wanda y Maxi: ella se quedará con la mansión en Nordelta

Wanda Nara y el futbolista Maximiliano López llegaron a un acuerdo legal y le pusieron fin a una batalla judicial de más de ocho años, en la cual ella pedía retribución de cuotas impagas de alimentos.

Así dentro del mismo, se estableció que la modelo se quedará con la propiedad de una casa en Nordelta valuada en dos millones de dólares y a cambio desistirá de seguir adelante con sus demandas.

El acercamiento

La pareja vivió años de crisis y peleas al no coincidir los puntos relacionados con sus tres hijos. Desde que se separaron en 2013, se vieron envueltos en decenas de conflictos mediáticos y judiciales en los que en el medio estaban involucrados Valentino, Constantino y Benedicto.

Sin embargo, en medio de la crisis matrimonial de la mediática con Mauro Icardi, quedó expuesto el acercamiento de la expareja, desde un lugar mucho más tranquilo y maduro. La buena relación se notó en las acciones de ambos y hasta el periodista Luis Ventura, expresó su versión: "En menos de un año vuelven a estar juntos".

Ahora, el exfutbolista dejará en manos de la madre de sus hijos una propiedad que compartían en el barrio privado de Santa Bárbara, en Nordelta. La propiedad tiene 1.800 m2 (800 m2 cubiertos y 1.000 de parque) y está valuada en dos millones de dólares: con once años de antigüedad y cuenta con 7 ambientes, 5 habitaciones y 5 baños distribuidos en 3 plantas, 2 cocheras y pileta. Con la cesión, López deja saldada la deuda por la cuota alimentaria de sus hijos hasta que cumplan la mayoría de edad.

La noticia fue revelada en el programa Los ángeles de la mañana: "No hay deuda de Maxi de ningún tipo. Desistieron de todas las causas que tenían, que eran más de 40, escrituraron la mansión de Santa Bárbara a nombre de Wanda y él deja de pagar alimentos".