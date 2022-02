Viviana Canosa respondió sin filtro a Dalma Maradona

En las últimas horas, Viviana Canosa y Dalma Maradona protagonizaron un fuerte cruce. La hija del astro del fútbol se despachó contra la conductora porque defendió al Kun Agüero, quien hace unos días cuestionó públicamente el impuesto al patrimonio, y criticó a Diego Maradona.

Viviana Canosa sigue en el ojo de la tormenta luego de cruzarse con Florencia de la V en su férrea defensa del Kun Agüero, quien había cuestionado el impuesto a las grandes fortunas.

Sobre eso, la conductora de Intrusos había dicho que le sorprendía que “alguien que nació en la pobreza, como muchos futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades hoy piense como un rico”.

Entonces Canosa salió a “bancar” al Kun y muy efusiva le pegó al ídolo del fútbol fallecido en el 2020.

“Ahora le voy a contestar a la catadora de trabajo y a la portadora de apellido. Dalma se enojó mucho porque defendí al Kun Agüero, que es el padre de su sobrino (Benjamín Agüero, hijo del exfutbolista y Gianinna Maradona), porque dije que él tenía razón. Yo comparto que no sé para qué pagamos los impuestos, si no vemos nada hecho con ese dinero. Entre tu papá y el Kun me quedo con el Kun, Dalma, lo lamento”.

“Tu viejo quería meter presa a tu vieja, no fue a tu casamiento, las acusó a ustedes de que le había afanado desde una camiseta hasta todo lo que Diego había hecho. Pero parece que se olvidaron”, agregó, tras remarcar que Dalma lleva la bandera de ser pañuelo verde pese a las fuertes denuncias que hizo Mavys (la cubana que tuvo una relación con el ídolo) contra su papá.

“¿Cómo vas a desprestigiar al Kun que es un ídolo en todas partes del mundo? No, ellos aman a Maradona, porque vos tenés que cagar a trompadas a una mina, violarla, abusarla. cag… a todas las minas con las que estás, despreciar a tus hijos, escupir al Papa, todo eso y sos un ídolo en este país”, dijo Canosa.

Además, le dedicó una picante advertencia a la joven: “Si necesitás que te defienda, voy a defenderte. Pero no te voy a permitir ni que me insultes, ni que me agredas. ¿Sabés? No lo voy a permitir, mi amor”.

“La diferencia entre vos y yo es vos tenés un montón de tiempo al pedo y yo no. Yo tengo que laburar, laburo desde los 18 años y tengo 50 pirulos. Y laburo todo el día, me voy de acá y me quedo escribiendo editoriales hasta las 3 de la mañana y al día siguiente, sigo. Mientras mi hija duerme, laburo”, continuó.

Horas después la hija de el Diez se hizo eco de esas palabras y arremetió con todo en Twitter: “No había escuchado el descargo de Viviana Canosa defendiendo al Kun. ¡Qué desagradable sos, mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste sobre mi papá se las hubieras dicho a él en la cara”.

Su siguiente tuit decía: “Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en la tele y decirle a un país cómo debe ser o pensar. ¡Me parece demasiado! Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la Justicia”.

Y cerró: “Sabés que hacés todo bien cuando te bloquea Viviana Canosa. Y cero tiene que ver con política, diría que para nada. Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón. Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo”.